По данным классифайда «Витрина недвижимости Restate», в большинстве российских мегаполисов цены на новостройки больше не растут. При этом вторичная недвижимость с начала года дорожает почти повсеместно. Аналитики рассказали редакции «Инк.», что происходит с ценами на российском рынке недвижимости.

С начала 2025 года средняя стоимость нового жилья снизилась в пяти крупных городах. Заметнее всего подешевела недвижимость в Волгограде – на 19 тыс. руб. , или на 14%. Благодаря этому город занял первое место по доступности жилья среди миллионников.

Риелторы отмечают, что за последние полгода увеличились скидки от небольших застройщиков. Особенно это касается домов на высокой стадии готовности. Это объясняется тем, что девелоперам выгоднее продать квартиру дешевле, чем брать ее себе на баланс после сдачи.

В Казани цены на первичное жилье снизились в среднем на 12 тыс. руб. (6%) за 1 кв. м. Тем не менее столица Татарстана удержалась на третьем месте по дороговизне новостроек среди мегаполисов. При этом вторичное жилье здесь продолжает расти в цене и в среднем стоит немного дороже первичного.

В Челябинске цены на «первичку» снизились на 13 тыс. руб. (7%) за 1 кв. м. Город занимает первое место по доле нераспроданного жилья в новостройках (66%). Стимулировать спрос застройщики пытаются за счет скидок.

Недвижимость в Сочи подешевела на 17 тыс. руб. (3,5%) за 1 кв. м. Эксперты считают, что это охлаждение излишне перегретого в 2023 и 2024 году местного рынка. На вторичном рынке с начала года стоимость снизилась на 53 тыс. руб. (12%).

Совсем небольшая (всего на 2 тыс. руб., или на 1,5%) корректировка вниз была зафиксирована в начале года в Самаре. Еще в пяти городах-миллионниках рост цен остановился.

В Санкт-Петербурге стоимость недвижимости практически не меняется на протяжении двух лет. При этом количество разрешений на строительство в 2025 году снизилось почти на 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Это обязательно скажется в будущем, причем не только в Петербурге, но и по всей стране, ведь девелоперы придерживают вывод новых проектов повсеместно. Снижение предложения неизбежно вызовет новый рост цен», — считает директор по развитию Restate Евгения Домрачева.

Новое жилье в Омске подорожало на 8%, а в Нижнем Новгороде на 9%, или на 15 тыс. руб. за 1 кв. м. В последнем активно развивается IT-кластер, что привлекает сюда программистов, тестировщиков и разработчиков.

Сразу на 19 тыс. руб. (5%) за 1 кв. м увеличилась средняя стоимость новостроек в Москве. При этом наиболее активный спрос со стороны региональных покупателей зафиксирован в столице и Подмосковье.

Стоимость вторичного жилья растет везде, кроме Челябинска, Омска и Краснодара, а также Москвы и Сочи. Краснодар оказался единственным городом, где рост цен на жилье остановился на обоих рынках.

В большинстве городов стоимость недвижимости с начала года выросла в пределах 4%. При этом наибольший рост на готовые квартиры зафиксирован в Уфе и Санкт-Петербурге, где довольно велика доля бизнес-класса.