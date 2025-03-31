Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал первые российские фотомодули на кристаллах кремния с разрешением 4 мегапикселя. Новая разработка предназначена для систем машинного зрения и видеомониторинга, которые могут эффективно функционировать в экстремальных условиях, включая арктические территории. Опытные образцы будут впервые представлены на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики — 2025», которая пройдет в Москве с 1 по 4 апреля.

Фото: Ростех

Ключевыми преимуществами новых фотомодулей являются крайне низкое энергопотребление и высокая скорость работы. Технические характеристики соответствуют ведущим мировым аналогам. Модули работают в спектральном диапазоне 400-900 нм с разрешением 2048×2048 пикселей, где размер одного пикселя составляет 5,3×5,3 мкм.

Фотомодули созданы на базе распространенной технологии КМОП с технологической нормой 180 нм. По словам генерального директора ЦНИИ «Электрон» Алексея Вязникова, формат КМОП-датчика с разрешающей способностью 4 мегапикселя является оптимальным для существующей технологии и пользуется высоким спросом в системах машинного зрения и мониторинга.

Разработка направлена на импортозамещение иностранных комплектующих, отсутствие которых на рынке тормозит развитие отечественных видеосистем. Серийное производство фотомодулей планируется начать в 2026 году.