В России завершились испытания модуля «Теленаука» второго космического аппарата «Бион-М». Об этом сообщили специалисты холдинга «Росэл» и госкорпорации «Роскосмос».

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Научное оборудование обеспечит сбор ключевых данных в реальном времени во время полета. Основная задача исследований — изучение вопросов космической биологии, физиологии и биотехнологии.

Модуль состоит из 25 камер, пяти записывающих устройств и управляющего блока. Камеры ведут съемку в монохромном режиме, охватывая как видимый, так и инфракрасный диапазоны спектра. Они способны записывать изображения со скоростью 30 кадров в секунду при качестве 960×960 пикселей, потом сжимают их и могут хранить до 7,68 ТБ данных.

Центральный блок получает инструкции через бортовые системы спутника и координирует отправку накопленных данных на Землю. Вся техническая начинка расположена внутри спутника и в отделениях с биологическими образцами для экспериментов.

Планируется вывести его на орбиту высотой порядка 800 км — это почти в два раза выше, чем летает МКС. Главная цель миссии — изучить радиационное воздействие и прочие опасные факторы, которые ожидают астронавтов при полетах за границы низкой земной орбиты.