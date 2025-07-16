«Ростелеком» ввел новый способ авторизации в публичных Wi-Fi-сетях по всей России: теперь пользователи могут подключаться к интернету с помощью банковских идентификаторов Сбер ID и Альфа ID. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Новая функция, реализованная при поддержке СберБанка и Альфа-Банка, позволяет упростить процесс подключения к беспроводным сетям. Для входа достаточно выбрать соответствующий банк на странице авторизации, после чего система идентифицирует пользователя.

При использовании Сбер ID наличие счета или карты банка не требуется. Функционал доступен в Wi-Fi-зонах по всей стране, но его внедрение зависит от технических возможностей конкретных точек доступа.

Согласно российскому законодательству, операторы публичных Wi-Fi-сетей обязаны идентифицировать пользователей для обеспечения безопасности и предотвращения незаконной деятельности. Банковские ID соответствуют этим требованиям, предоставляя надежный способ аутентификации и минимизируя риски несанкционированного доступа.

По данным «Ростелекома», наиболее популярным способом авторизации остается СМС (88% пользователей), за ним следуют телефонный звонок (11%) и профиль на Госуслугах (1%).