Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству скорректировать налоговую реформу, чтобы снизить риски для инвестиций и не допустить чрезмерного роста нагрузки на бизнес. В обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину от 9 октября глава союза Александр Шохин изложил замечания к планам Минфина по налогообложению инвестиционных доходов, паевых фондов и добывающих компаний. Ведомство подтвердило получение письма и заявило, что изучит предложения.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В конце сентября Минфин направил в правительство пакет поправок к Налоговому кодексу. Среди ключевых инициатив — распространение прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками 13–22% на пассивные доходы граждан, повышение налога на доходы личных фондов до 22% и введение сбора с природной ренты для ряда добывающих предприятий по ставкам 20–30%.

Для доходов от дивидендов, облигационных купонов и банковских вкладов РСПП предлагает предусмотреть переходный период продолжительностью до трех лет. В союзе считают, что резкое повышение налогов может сделать российские инвестиционные инструменты менее привлекательными. Для наиболее распространенных видов дохода, в том числе процентов по вкладам, предлагается оставить ставки на уровне 13–15%. Одновременно бизнес настаивает на индексации порогов прогрессивного НДФЛ и размеров налоговых вычетов в соответствии с накопленной инфляцией.

Еще одно возражение касается налогообложения закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов). С 2027 года Минфин предлагает взимать 15% с их пассивных доходов, включая проценты, дивиденды, роялти и аренду. РСПП указывает, что такой расчет не учитывает расходы фондов: при рентабельности проектов в 20–30% эффективная нагрузка на прибыль, по оценке союза, может составить 50–75%.

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Бизнес предлагает перенести введение нормы либо начислять налог при распределении средств между пайщиками. Ставку 22% для доходов личных фондов союз также предлагает пересмотреть с учетом прогрессивной шкалы НДФЛ для физических лиц.

Для добывающего сектора РСПП предлагает альтернативу налогу на сверхдоходы — временное повышение налога на прибыль на 0,5–1 процентный пункт. По расчетам союза, такая мера способна обеспечить бюджету от 500 млрд до более чем 1 трлн руб. Минфин рассчитывает получить от налога на природную ренту около 700 млрд руб. в 2027 году.

В числе других предложений — расширение перечня компаний, которым доступен федеральный инвестиционный налоговый вычет, и увеличение его предельного размера с 3 до 10–12%. За первое полугодие поступления от этого механизма достигли примерно 17 млрд руб. при запланированных на весь год 150 млрд руб.

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