Управление делами президента России закупило 120 шариковых ручек Fortuna «Триколор» в качестве сувениров по цене 68 тыс. руб. за штуку, что в сумме составило более 8 млн руб. Об этом пишет RTVI со ссылкой на данные проекта «Тендерскоп», полученными через портал госзакупок.

Montegrappa

Закупка прошла у единственного поставщика, его данные не раскрывались.

Модель ручек относится к премиальной линейке Fortuna Tricolore, выполненной в цветах российского флага. Она производится на итальянской мануфактуре Montegrappa, основанной в 1912 году в коммуне Бассано-дель-Граппа в регионе Венето.

«Тендерскоп» сопоставил цену в госзакупке с рыночными предложениями. Аналогичные шариковые ручки Montegrappa Fortuna «Российский триколор» с акриловой смолой и латунными деталями, покрытыми палладием, доступны в российских интернет-магазинах по цене от 45,5 тыс. до 53 тыс. руб.

Таким образом, стоимость в контракте превышает рыночную на 30–50% в зависимости от сравниваемого предложения.

Для сравнения, другая патриотическая модель от Montegrappa — перьевая ручка «Российский рубль» — стоит около 450 тыс. руб., но в этой закупке она не фигурировала.

