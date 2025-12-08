Генеральный директор OnlyFans Кэйли Блэр заявила, что компания добилась высокой эффективности и значительных доходов благодаря отказу от найма менеджеров среднего звена. Об этом она рассказала в интервью для подкаста Masters of Scale на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне, сообщает Business Insider.

Freepik

По словам Блэр, OnlyFans, основанная в 2016 году, сегодня насчитывает всего 42 штатных сотрудника, несмотря на то, что годовая выручка компании достигает $7 млрд. Такой подход к формированию команды стал ответом на тенденцию в индустрии, когда крупные технологические компании сокращают управленческий аппарат ради повышения эффективности.

Блэр подчеркнула: «Мы нанимаем исключительно опытных специалистов и амбициозных молодых сотрудников, делая ставку на их отношение к работе и способности, а не только на опыт». В компании отсутствует традиционная карьерная лестница для менеджеров, и каждый сотрудник является индивидуальным участником процесса.

OnlyFans начинала как платформа для монетизации контента, но со временем стала ассоциироваться преимущественно с контентом для взрослых. По данным Блэр, сейчас на платформе зарегистрировано около 400 млн пользователей и 4 млн авторов.

Тенденция к сокращению среднего менеджмента наблюдается и в других крупных технологических компаниях, таких как Microsoft, Meta, Amazon, Intel и Google, которые в последние годы также переходят к более плоской структуре управления ради повышения производительности.