В отличие от многих других компаний, OpenAI не испытывает проблем с рыночным спросом, об этом заявил Оливер Джей, управляющий директор по международной стратегии компании. Вместо этого, самая большая проблема сейчас, по его словам, заключается в том, чтобы преобразовать энтузиазм в реальные, готовые к производству варианты использования.

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Джей объясняет, что пробел заключается в свободном владении ИИ — знании того, как превратить эти концепции в реальные бизнес-продукты. Он также отметил, что это сложно, поскольку работа с большими языковыми моделями — это новая парадигма. «Это не программное обеспечение. Необходимо создать защитные ограждения», — объясняет Джей.

Он рассказал о стремительном росте использования ChatGPT на двухдневном живом мероприятии в Сингапуре, добавив, что в этом городе-государстве самый высокий показатель использования технологии на душу населения в мире. По его словам, искусственный интеллект открывает особые возможности для всех компаний, но особенно для тех, которые находятся в Азии.

«Впервые азиатские компании могут занять лидирующие позиции на мировой арене, — говорит Джей. — Традиционно технологии сначала внедряются в Кремниевой долине, а затем в Европе. Теперь может появиться компания из Азии, которая станет самой инновационной».

Глава международной стратегии OpenAI также отметил, что технологический гигант наблюдает «огромный спрос на рынке во всех сегментах». «Это американские горки. Мы просто пытаемся угнаться за спросом», — добавил он.

Джей утверждает, что в отличие от других смен платформ, таких как программное обеспечение как услуга (SAAS) или облако, у которых были ранние и поздние последователи, внедрение искусственного интеллекта происходит повсеместно и одновременно.

«Потребители, предприятия, преподаватели, разработчики, и вы можете увидеть это в показателях одного из наших продуктов, ChatGPT. Он недавно превысил 400 млн еженедельно активных пользователей, — отмечает он. — ИИ — это не переменчивая тайна. Он на самом деле готов. Компании уже трансформируются».

ChatGPT — это чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный OpenAI из Сан-Франциско, которая использует методы глубокого обучения для генерации ответов, подобных человеческим, на вводимые данные. Компания была основана в 2015 году Илоном Маском и Сэмом Альтманом и поддерживается известными инвесторами, в первую очередь Microsoft.

Бывший исследователь OpenAI Андрей Карпати заявил, что к концу 2025 года 99,9% нового контента в интернете будет оптимизировано под большие языковые модели (LLM), а не под человека. Он отметил, что текущая документация по-прежнему создается в формате статических HTML-страниц, но в ближайшем будущем она перейдет в единый формат, адаптированный под контекстное окно LLM.