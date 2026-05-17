Стартап Runway, оцененный в $5,3 млрд, меняет стратегию: компания переходит от генерации видео к созданию так называемых «моделей мира» — ИИ-систем, способных симулировать поведение физической реальности. Основатели убеждены, что именно этот подход, а не языковые модели вроде ChatGPT или Claude, определит следующее поколение искусственного интеллекта.

Runway была основана в 2018 году тремя выпускниками Нью-Йоркского университета без стэнфордских связей и девятизначных посевных раундов. Компания строилась в Нью-Йорке и с самого начала была вынуждена генерировать выручку. Сегодня у нее 155 сотрудников в офисах Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско, Сиэтла, Тель-Авива и Токио. По словам одного из основателей, во втором квартале 2026 года компания добавила $40 млн в показатель годовой регулярной выручки (ARR).

Технология Runway уже используется в производственных процессах кинематографистов и рекламных агентств. Среди партнеров — Lionsgate и AMC Networks. Инструменты компании применялись при создании фильма «Все везде и сразу».

Теперь Runway планирует сделать ставку на «модели мира», основой которых станут нейросети для генерации видео. Языковые модели обучаются на текстах, то есть на уже переработанном человеческом знании, тогда как видеомодели учатся напрямую из наблюдений за реальностью. По словам основателей стартапа, это позволяет выйти за пределы человеческого понимания мира. Конечная цель — создание цифрового двойника вселенной, на котором можно проводить эксперименты быстрее, чем в любой физической лаборатории.

Runway — не единственный игрок в этой нише. Стартапы Luma AI и World Labs движутся в том же направлении и привлекли $900 млн и $1,29 млрд соответственно. Главным конкурентом остаётся Google: ее модель Veo конкурирует с видеопродуктами Runway, а модель Genie метит в ту же долгосрочную территорию. Сама Runway к настоящему времени привлекла $860 млн, включая раунд на $315 млн в феврале 2026 года с участием AMD Ventures и Nvidia.

Эксперты указывают на нерешенные вопросы. Кьян Катанфорош, CEO компании Workera и преподаватель Стэнфорда, отмечает, что связь между видеоинтеллектом и обобщенным мышлением через «модели мира» пока никем не доказана. Ключевым риском он называет отсутствие у Runway подтвержденного доступа к собственному вычислительному кластеру — без него тренировка передовых моделей невозможна. При этом тот же эксперт проводит параллель с ElevenLabs, который сумел превзойти OpenAI и Google на их же бенчмарках без сопоставимых ресурсов, — аргумент в пользу того, что дефицит финансирования не всегда означает проигрыш.

Сооснователь Runway Кристобаль Валенсуэла считает, что отсутствие связей с Кремниевой долиной дало компании конкурентное преимущество: необходимость зарабатывать с ранних стадий сформировала более прагматичную культуру. Долгосрочные амбиции Runway, по словам Германидиса, выходят за пределы медиаиндустрии — в перспективе компания рассчитывает на применение своих технологий в медицинских исследованиях, включая замедление старения.

