Исследовательская компания Runway представила бета-версию Runway Game Worlds — платформы, использующей искусственный интеллект для создания нелинейных повествовательных игр. Технология в реальном времени генерирует персонализированные истории, персонажей и мультимедиа.

Runway

Современные видеоигры, даже с открытым миром, ограничены заранее прописанными сценариями и смоделированными объектами. Runway Game Worlds предлагает иной подход: миры, персонажи и сюжетные линии не отрисовываются или программируются, а «воображаются, формируются и генерируются» по ходу игры. Это позволяет создавать уникальный опыт для каждого игрока.

На старте пользователям доступны несколько предустановленных игровых миров, демонстрирующих разные жанры и механики. Например, «The Last Score»— это игра об ограблении с жесткими ограничениями, «Athena Springs» — напряженный детектив, а «The Gallic Storm» — интерактивная историческая игра о галльских войнах Цезаря.

Главной особенностью платформы является возможность создавать собственные кастомные игры. Пользователи могут исследовать любую идею, историю или мир, которые только могут себе представить, от стандартных жанров до экспериментальных нарративов. По умолчанию созданные игры приватны, но их можно сделать публичными, чтобы поделиться с другими.

Игровой процесс может проходить в двух режимах. Традиционный Chat Mod» представляет собой текстовое приключение. Более визуально насыщенный Comic Mode дополняет повествование генерируемыми по ходу сюжета изображениями, создавая эффект живого комикса. Runway заявляет, что это лишь первый шаг, и в будущем планируется интеграция генерации видео в реальном времени.