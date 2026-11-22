На фоне выхода Grand Theft Auto VI аналитики «Авито Недвижимости» составили подборку домов в Сочи, которые напоминают особняки из виртуального Вайс-Сити. В нее вошли четыре объекта стоимостью от 71 млн до 189 млн рублей. Среди особенностей недвижимости — панорамные виды на Черное море, бассейны с подогревом, просторные террасы и современная курортная архитектура.

За 189 млн рублей в Центральном районе Сочи продается двухэтажный дом общей площадью 402 кв. м на участке в шесть соток. Объект находится в 500 метрах от моря. Фасад здания отделан натуральным травертином, высота потолков достигает четырех метров. Основной дом занимает 300 кв. м и включает шесть комнат, которые предстоит отделать будущему владельцу.

На территории оборудован бассейн-инфинити с подогревом и панорамным видом на море и горы. Также предусмотрены парковка на три автомобиля, гостевой домик площадью 22 кв. м и двухуровневая зона отдыха со смотровой террасой. По мнению экспертов «Авито», архитектура здания напоминает особняки на острове Старфиш в игровой вселенной GTA.

Еще один объект в Центральном районе Сочи представляет собой комплекс из двух двухэтажных домов общей площадью 400 кв. м. За недвижимость на участке в девять соток продавец просит 170 млн рублей. Оба здания построили в 2020 году, в них выполнен ремонт и установлена мебель.

Второй этаж каждого дома разделен на три самостоятельных жилых блока с отдельными входами, кухнями и санузлами. На территории находятся 20-метровый бассейн с подогревом и подсветкой, джакузи и хаммам.

За 75 млн рублей предлагается двухэтажный дом 2025 года постройки общей площадью 200 кв. м. Основное здание занимает 160 кв. м и включает четыре комнаты с готовой отделкой. Еще 40 кв. м приходится на отдельный гостевой блок с баней, кладовой и зоной барбекю. На участке в 5,2 сотки также оборудован всесезонный бассейн с подогревом и системой противотока, которая позволяет плавать на месте.

Наиболее доступным объектом в подборке стал дом площадью 215 кв. м в микрорайоне Мамайка. Его стоимость составляет 71 млн рублей. Здание находится в 800 метрах от моря на участке в четыре сотки. Внутри расположены пять комнат с мебелью и бытовой техникой. На крыше площадью 80 кв. м можно оборудовать дополнительную зону отдыха. Во дворе растут пальмы и камелии, есть бассейн, терраса и парковка на несколько автомобилей.

При этом рынок частных домов в Сочи переживает спад. По данным аналитиков «Циана», которые приводит РБК Краснодар, за январь–август 2026 года на вторичном рынке города продали 507 домов — на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают снижение числа сделок с низким спросом и избытком предложения. Стоимость объектов в подборке «Авито» отражает ожидания продавцов, а фактические цены сделок могут оказаться ниже.

Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Действие игры происходит в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала американская Флорида. Сходство сочинской недвижимости с игровыми особняками объясняется особенностями субтропического климата и курортной архитектуры обоих регионов.

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