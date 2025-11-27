Революция в игровой индустрии началась в RuStore — российском магазине приложений для Android-устройств, созданном при поддержке VK и Минцифры. Платформа активно трансформируется в игровую экосистему, и руководство сервиса на конференции RuStore Gamedev Mobile Conf объявило о стратегическом повороте в сторону геймеров, подкрепляя свои амбиции конкретными цифрами и достижениями.

«Вы стали все замечать, скорее всего, особенно в 2025 году, что мы в RuStore определенно не скрываем фокус на игры. И в 2026 году мы будем продолжать этот тренд, потому что задача, чтобы RuStore стал более игровым. Будет больше механик выбора, будет более интересная рекомендация, и самое главное, скорее всего, будет ассортимент», — заявил директора по продукту платформы Олег Афанасьев.

Масштабные показатели уже говорят сами за себя. По словам Ильи Ульянова, директора по развитию бизнеса RuStore, за текущий год платформа достигла отметки в 10 млрд рекламных показов в играх, а число рекламодателей превысило 1,5 паблишеров. Особенно впечатляет рост выручки игровых приложений — она увеличилась в 4 раза, при этом через игры прошло более 7 млн транзакций.

Успешные кейсы также подтверждают эффективность платформы. Например, игра BlackRush всего за шесть месяцев увеличила выручку в восемь раз, показывая ежемесячный рост установок на 25%, причем 20% роста DAU (Daily Active Users — ежедневных активных пользователей) обеспечил именно приток аудитории из RuStore.

И международное направление, по словам представителей платформы, также впечатляют: здесь представлены игры из 70 стран, активно развиваются партнерства с разработчиками из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и Японии. Совокупный доход международных компаний вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Технологическое преимущество платформы включает систему оптимизации под устройства, увеличивающую скорость отклика игр до 30%, рассказал Афанасьев. По его данным, среднее время модерации игровых приложений составляет всего 60 минут, а система дельто-обновлений минимизирует размер патчей.

Планы на будущее включают расширение рекламных возможностей, развитие специальных проектов с партнерами и укрепление позиций на международном рынке. Особое внимание создатели платформы уделят улучшению инструментов монетизации и внедрению передовых технологий рекомендаций для пользователей.

На российском рынке мобильных приложений и игр представлено несколько крупных платформ. RuStore уверенно стремится в лидеры с высоким показателем удержания пользователей на 20% выше, чем в Google Play. Конкуренцию составляют NashStore, созданный для обеспечения доступа к отечественным сервисам, а также фирменные магазины производителей — GetApps от Xiaomi и AppGallery от Huawei.

Google Play сохраняет значительную долю рынка, хотя его позиции ослабевают. На конец 2024 года ежемесячная аудитория Google Play составляла около 80 млн пользователей, тогда как RuStore тогда достиг аудитории в 50 млн пользователей в целом и продолжает ее наращивать.