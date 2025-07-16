Видеосервис Rutube анонсировал переход на динамическую систему монетизации, при которой доход авторов контента будет зависеть от стоимости размещения рекламы в их роликах. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК.

Unsplash

Новая модель монетизации, внедрение которой начнется в ближайшее время, будет учитывать популярность авторов и качество их контента. По прогнозам платформы, увеличит доходы создателей контента. Там добавили, что за первые семь месяцев 2025 года совокупный доход авторов, подключенных к монетизации, достигнет около 1,2 млрд руб.

Основная цель нововведения — стимулировать производство качественного и востребованного зрителями контента. Для этого платформа усилит контроль за уникальностью видеороликов и статистикой просмотров. В компании отметили рост числа искусственных накруток просмотров, что побудило ужесточить верификацию каналов и контента.

Читайте также Аналоги YouTube в России в 2025 году: 5 альтернативных сервисов

Согласно текущим правилам, для подключения монетизации канал должен набрать не менее 5 тыс. просмотров по всем видео. Подать заявку могут резиденты России старше 14 лет со статусом самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Контент должен быть оригинальным и соответствовать правилам платформы. В некоторых случаях Rutube может запросить дополнительную верификацию канала.

После выполнения условий в разделе «Монетизация» в студии Rutube появляется кнопка для подачи заявки. В компании уточнили, что действующие условия уже позволяют блогерам зарабатывать свыше 2,5 млн руб. ежемесячно.