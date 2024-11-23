Министерство по защите прав потребителей Испании наложило штраф в размере €179 млн ($186 млн) на пять авиакомпаний за «неправомерные действия», включая взимание дополнительной платы за провоз ручной клади.

Львиная доля штрафа пришлась на Ryanair — €107,78 млн. Испанский лоукостер Vueling должен выплатить €39,2 млн, а EasyJet оштрафована на €29 млн. Второй по величине авиаперевозчик Скандинавии Norwegian и испанский Volotea получили штрафы в размере более €1 млн каждый.

Испания потребовала от пяти авиакомпаний прекратить взимать дополнительную плату за провоз ручной клади и бронирование места для опекуна рядом с недееспособным пассажиром, заявили в министерстве.

Авиакомпании также подверглись критике за «несоразмерные и неправомерные» сборы за распечатку билетов, противоречивую информацию о ценах на своих веб-сайтах, а также за отсутствие возможности оплаты наличными в испанских аэропортах.

Испанская ассоциация авиакомпаний (ALA) заявила, что будет обжаловать штраф в суде, назвав его «незаконным» и противоречащим европейским нормам. «Это нанесет непоправимый ущерб пассажирам, лишит их возможности выбора в зависимости от своих потребностей и обяжет оплачивать услуги, которые им, возможно, не нужны», — заявил президент ALA Хавьер Гандара.

Ryanair заявила, что «немедленно обжалует незаконные и необоснованные штрафы», а генеральный директор Майкл О’Лири заявил, что санкции «были введены испанским регулятором по политическим причинам и явно нарушают законодательство ЕС».

Norwegian, в свою очередь, заявила, что будет взаимодействовать с властями Испании и ЕС, чтобы оспорить штраф.

«Мы совершенно не согласны с решением испанского Министерства по делам потребителей и считаем предложенные санкции возмутительными, — говорится в заявлении EasyJet. — Мы будем официально обжаловать это решение в суде и решительно отстаивать свою позицию».

Согласно отчету GlobalData, в период с 2023 по 2028 год рынок бюджетных перевозчиков будет расти более чем на 10% в год. В своих июньских прогнозах Международная ассоциация воздушного транспорта отметила, что доходность всех перевозчиков в 2024 году достигнет рекордно высокого уровня в $996 млрд, что на 9,7% больше, чем в прошлом году.

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