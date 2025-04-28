Французский проект Lunar Hatch готовит запуск икры морского окуня в космос, чтобы обеспечить космонавтов белком на Луне и, потенциально, Марсе, сообщает The Guardian.

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Руководитель проекта, доктор Сирил Призбила из Французского национального института океанических исследований, считает рыбу идеальным источником белка, богатого омега-3 и витаминами группы B, необходимыми для поддержания мышечной массы в космосе.

Lunar Hatch, начатый в 2016 году по инициативе Европейского космического агентства для проекта лунной базы Moon Village, получил финансирование от французского CNES в 2018 году.

Проект предполагает создание замкнутой пищевой цепи: вода из лунного льда используется для аквариумов, отходы питают микроводоросли, которые становятся кормом для фильтрующих организмов, а креветки и черви перерабатывают фекалии рыб, становясь их пищей.

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Эксперименты показали, что икра окуня устойчивы к вибрациям, подобным запуску ракеты, и невесомости. «Мы провели все возможные симуляции на Земле, теперь нужно провести эксперименты в ходе космической миссии», — отметила Призбила.

Хотя точная дата запуска неизвестна, проект уже привлек внимание: китайские учены также сообщили, что исследуют замкнутые аквакультурные системы для своей станции «Тяньгун».