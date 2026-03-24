Рынок дронов столкнулся с кадровым голодом. Прямо сейчас отрасли требуется 14,5 тысячи сотрудников, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).

Основной дефицит — пилоты беспилотников: открыто около 12 тысяч вакансий. Кроме пилотов, компаниям не хватает аналитиков, инженеров и преподавателей.

В 2026 году основной спрос на работников сосредоточится в нескольких ключевых сферах:

Сельское хозяйство — 4,69 тыс. вакансий;

Безопасность: 3,59 тыс.;

Лесное хозяйство: 2,4 тыс. вакансий;

Энергетика и строительство: суммарно более 3,7 тыс. специалистов.

При таком раскладе сфера транспорта пока показывает минимальный спрос — там потребуется всего 61 человек. Низкий спрос в логистике эксперты связывают с действующими ограничениями на полеты в ряде регионов и отсутствием полноценной инфраструктуры для массовой доставки грузов дронами.

По расчетам ФЦ БАС, в течение десятилетия общая потребность рынка в кадрах вырастет до 300 тыс. Если сейчас лидирует агросектор, то в будущем наибольшее количество рабочих мест ожидается в строительстве и ЖКХ — более 91,4 тыс. Значительный спрос также прогнозируется в сельском хозяйстве (60 тыс.), безопасности и лесном хозяйстве (по 51 тыс), а также в транспорте и логистике (свыше 34 тыс.).

Согласно открытым данным HeadHunter и SuperJob, средние зарплаты операторов БПЛА в России колеблются от 80 до 180 тыс. руб., инженеров — от 150 до 300 тыс. руб., а специалистов по компьютерному зрению и ИИ — до 400−500 тыс. руб. и выше. На фоне острого дефицита кадров доходы в секторе за последний год выросли на 20−40% и уже сравнялись с верхними уровнями рынка высоких технологий.

В результате отдельные высококвалифицированные операторы БПЛА могут получать доходы, сопоставимые с доходами некоторых ИТ‑специалистов в России, особенно в агросекторе и крупных городах.

В России развиваются программы подготовки специалистов в области гражданских беспилотных авиационных систем (БАС): обучение проводят лицензированные центры и профильные школы. Курсы для операторов БПЛА включают теоретическую подготовку и практику полетов, доступны в очном, дистанционном и гибридном форматах. По итогам слушатели получают удостоверения о повышении квалификации, дипломы или свидетельства пилота установленного образца. Для получения официального авиационного свидетельства требуется обучение в сертифицированных центрах и сдача экзаменов

