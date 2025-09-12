В 2025 году в России ожидается открытие 34 новых фудхоллов — рекордное количество за всю историю сегмента. К концу года их общее число может достичь 140, занимая около 400 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ». Наибольшее скопление заведений зафиксировано в Москве и Подмосковье (55% от всех фудхоллов) и Санкт-Петербурге (15%).

Richard Melick, Unsplash

Главным драйвером роста рынка фудхоллов в этом году стала высокая заинтересованность владельцев торговых центров, которые используют такие проекты для привлечения посетителей на фоне кризиса рынка торговой недвижимости. Около 72% новых заведений открываются именно в ТЦ, что помогает удерживать арендаторов и увеличивать их оборот. Кроме того, запуск фудхолла обходится значительно дешевле, чем открытие отдельного ресторана — 3–5 млн руб. против 25–50 млн руб.

Несмотря на рост сегмента, эксперты фиксируют усиление конкуренции и увеличение числа закрытых фудхоллов, особенно в локациях с высоким трафиком. За последние три года число закрытий выросло: семь в 2023 году, десять в 2024-м и еще семь за восемь месяцев 2025 года. По мнению специалистов, в ближайшие годы темпы открытия новых фудхоллов замедлятся, поскольку рынок постепенно приближается к насыщению.