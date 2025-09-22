Оборот российского рынка технологических решений для отелей (HotelTech) в 2025 году может достичь 9,9 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сообщества предпринимателей Travel Startups, Российского союза туриндустрии (РСТ) и независимого эксперта Якова Адамова. Замедление темпов — с 25% в 2024 году — связывают с общим охлаждением внутреннего туризма и увеличением операционных расходов гостиниц.

Freepik

Аналитики отмечают, что негативная динамика коррелирует с падением спроса на отдых в стране. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с мая по сентябрь объем организованных бронирований снизился на 13% год к году. Росстат фиксирует рост числа гостей в коллективных средствах размещения за январь—июль на 6,2%, до 51,8 млн человек, что ниже показателей предыдущих лет (11,8% в 2024-м и 13,1% в 2023-м).

CEO travel-вертикали экосистемы МТС Кирилл Тренин подчеркивает влияние макроэкономической неопределенности. Яков Адамов добавляет, что ввод новых объектов замедлился, а издержки отельеров растут, оставляя меньше средств на инновации, поэтому гостиницы нередко продолжают работать на устаревших решениях.

Рынок HotelTech традиционно считается популярной нишей для развития стартапов. Но основной его объем формируют зрелые компании. Так, 60% оборота в 2024 году пришлось на Travelline, специализирующуюся на предоставлении услуг в сфере бронирования и дистрибуции номеров. Доля второго крупнейшего игрока, HRS «Гостиничные и ресторанные системы», составляет 13,6%. Все остальные игроки занимают на рынке менее 10%. Директор по развитию отельного рынка «Туту» Юрий Вьюшин прогнозирует изменения в распределении долей за счет присматривающихся к рынку экосистемных игроков с большими ресурсами.

Глобально рынок HotelTech в 2024-м оценивался в $8,2 млрд, доля России — около 1%, что Адамов объясняет меньшим фондом качественных отелей, низким платежеспособным спросом, стоимостью софта, дороговизной заемных средств и ограниченными инвестициями.

Перспективными нишами называют автоматизацию взаимодействия с клиентами и динамическое ценообразование. «Высок интерес к инструментам динамического ценообразования, формирующим цены на размещение алгоритмически, по принципу маркетплейсов и агрегаторов такси», — пояснил Тренин, отметив, что средняя маржинальность продуктов HotelTech составляет 20–40%, превышая значения для многих ИТ-решений.

По словам руководитель комиссии по стартапам РСТ Леонида Пустова, сейчас на рынке HotelTech достаточно много решений, решающих основные задачи гостиничного бизнеса — дистрибуцию и управление объектами. Вьюшин в свою очередь предполагает, что новые сервисы в этом сегменте будут направлены на улучшение пользовательского опыта.