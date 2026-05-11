Физические клавиатуры постепенно возвращаются на рынок смартфонов после почти полного исчезновения в эпоху сенсорных экранов. Новую волну устройств формируют стартапы, включая британскую Clicks Technology и китайскую Unihertz, которые предлагают пользователям тактильную альтернативу современным смартфонам.

После выхода iPhone в 2007 году индустрия практически полностью перешла на сенсорное управление, а с уходом BlackBerry с рынка аппаратных устройств кнопочные телефоны считались окончательно ушедшими в прошлое. Однако сейчас интерес к ним снова растет.

По словам производителей, значительная часть новых покупателей таких устройств — молодые пользователи, которые раньше не пользовались телефонами с физическими клавиатурами. Они рассматривают такие устройства не как ностальгию, а как способ изменить модель использования смартфона.

Физические клавиши делают набор текста более медленным и осознанным, что помогает снизить время, проводимое в соцсетях, и уменьшить привычку бесконечного скроллинга.

Производители также возвращают функции, исчезнувшие из современных смартфонов: расширяемую память, съемные панели и разъем для проводных наушников. Это делает устройства более универсальными и автономными.

Несмотря на нишевый характер сегмента, спрос на такие смартфоны растет, а конкуренция среди производителей усиливается. Однако росту препятствуют высокая стоимость компонентов и доминирование сенсорных устройств на рынке.

Тем не менее интерес к тактильным смартфонам продолжает увеличиваться, особенно среди пользователей, которые хотят больше контроля над своим цифровым временем.

