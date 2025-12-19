По данным «Яндекс Музыки», российский рынок музыкальных стримингов в 2025 году продолжил расти быстрее ожиданий и по итогам года достиг 46 млрд руб., увеличившись на 23%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Как отметила руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович, прогнозы на 2025 были скромнее, а скорость развития стримингового рынка оказалась быстрее ожиданий.

«Ранее мы прогнозировали, что в 2025 году рынок вырастет на 20%. При этом музыкальные стриминги в России растут существенно быстрее, чем в мире: по прогнозу Goldman Sachs, в 2025 году мировой рынок музыкальных стримингов прибавит 10%. В 2026 году мы ожидаем дальнейший рост локального рынка на 20% по сравнению с 2025 годом», — рассказала Сагалович.

При этом рынок постепенно выходит на стадию зрелости. Согласно данным ICMR (ГфК-Русь), музыкальными стримингами уже пользуется каждый второй городской житель страны, а более трети оплачивают подписку. Это сказывается на динамике: рост замедляется из-за эффекта высокой базы, но остается устойчивым за счет расширения сценариев потребления и вовлеченности аудитории.

Деньги по-прежнему приносит подписка. Почти 98% выручки рынок получает именно от платных пользователей, а реклама остается второстепенным источником дохода. Такая модель обеспечивает сервисам стабильный денежный поток, а музыкантам — регулярные выплаты за прослушивания в цифровой среде.

Одним из главных ускорителей рынка стал искусственный интеллект. Рекомендательные алгоритмы все точнее подбирают музыку под вкусы слушателей, помогая открывать новых артистов и удерживать внимание. В результате пользователи чаще сохраняют треки, дольше остаются в подписке и активнее взаимодействуют с сервисами.

Свою роль играет и локальный контент. В 2025 году российские артисты выпустили рекордное количество новой музыки — объем релизов вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Параллельно рынок расширяется за счет новых платформ, интеграций с видеосервисами и партнерств с радиохолдингами, а также за счет офлайн-сценариев — от концертов до мерча.

Впрочем, без сдерживающих факторов не обходится. Среди рисков участники рынка называют замедление роста экосистемных подписок, регуляторные ограничения, конкуренцию с пиратскими сервисами и ограниченный доступ к части западных каталогов.