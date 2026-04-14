Столичный рынок коммерческой недвижимости переживает самый серьезный спад с 2022 года. За первый квартал общий объем сделок с офисами не превысил 169 тыс. кв. м — это в два раза меньше, чем год назад, подсчитали в компании Ricci.

Продажи помещений рухнули на 60% к январю-марту 2025 года, не дотянув до 76 тыс. кв. м. Аренда держится чуть лучше, но тоже просела на треть — до 93 тыс. кв. м.

В NF Group приводят иную оценку. По их данным, за три месяца в городе арендовали и выкупили 144 тыс. кв. м — на четверть меньше, чем годом ранее. При этом объем аренды сократился в 2,6 раза, до 40,5 тыс. кв. м, тогда как продажи, напротив, выросли на 23% — до 104 тыс. кв. м.

Аналитики объясняют резкое падение эффектом высокой базы. В начале 2025 года на рынке прошло сразу несколько крупных сделок, которые исказили статистику и задали завышенный ориентир для сравнения. В этом году таких транзакций не было: крупные арендаторы заняли выжидательную позицию, а активность держится на небольших контрактах.

Изменения коснулись и структуры спроса. Все больше компаний отказываются от покупки офисов в пользу аренды: это требует меньше вложений и позволяет быстрее менять локацию при необходимости.

Инвесторы, в свою очередь, теряют интерес к сегменту: доходность не оправдывает ожиданий, заемное финансирование дорожает, а затраты на подготовку помещений растут. Свою роль играет и переход на гибридный формат работы, который снижает потребность в больших офисах.

Восстановление возможно во втором полугодии, допускают эксперты: часть отложенных сделок может закрыться. Однако по итогам всего 2026 года рынок, скорее всего, останется сдержанным и не вернется к уровню прошлого года.

