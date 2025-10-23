Общая капитализация рынка внутриигровых предметов Counter-Strike 2 снизилась более чем на 28% за последние сутки, следует из данных сервиса PriceEmpire. Обвал произошел после выхода патча 23 октября, который позволил игрокам создавать ножи и перчатки путем крафта. По данным сервиса, рыночная стоимость упала с пикового значения $6,057 млрд до около $4,3 млрд.

В обновлении разработчики Valve внедрили систему обмена: теперь игроки могут получить нож, обменяв пять предметов «тайного» качества. До этого такие предметы приобретались напрямую или выпадали из игровых кейсов, что делало их редкими и дорогостоящими.

Крафт позволяет создавать дорогие предметы из более дешевых, что обесценивает существующие коллекции. Также появилась возможность создавать оружие со счетчиком StatTrak. В результате некоторые предметы подешевели более чем на 70%.

Рынок скинов CS2 достиг исторического максимума в $6 млрд 17 октября. В марте агентство Bloomberg отмечало рекордный рост этого сегмента на фоне снижения традиционных индексов вроде S&P 500 и криптовалют.

Реакция сообщества разделилась. Коллекционеры и трейдеры выразили недовольство резким обесцениванием активов. Однако часть игроков поддержала изменения. Они считают, что «рыночные манипуляции выходили из-под контроля», а цены достигли уровня, когда обычный человек не мог позволить себе «неплохой» скин без вложения «сумасшедших денег».