Подушки, игрушки и различные товары для сна и развлечений на одного человека… Количество новинок товаров для одиноких пользователей на платформе Wildberries за первый квартал 2025 года увеличилось на 108,2%, свидетельствуют данные сервиса аналитики Mpstats Data, предоставленные «Бизнес-секретам». Средняя стоимость таких продуктов выросла на 9,45%.

Особое внимание уделяется товарам, способствующим улучшению качества жизни вне социальных связей. Наибольшей популярностью пользуются:

подушки-«обнимашки»,

ростовые подушки-персонажи,

мягкие игрушки для объятий,

колонки для медитаций,

товары для отдыха и релаксации.

Наиболее востребованными остаются продукты, помогающие наладить сон, такие как маски для сна. Несмотря на снижение среднего чека ранее, этот сегмент постепенно восстанавливается, увеличив среднюю цену продукта с 344 руб. в феврале 2024-го до 384 руб. в мае 2025 года.

Другая быстрорастущая категория — игрушки-антистресс. Их продажи в декабре 2024 года увеличились на 61%, а доходы продавцов — на 79%. Этот рынок привлекает новых игроков благодаря высокой доходности и простоте входа, однако требует тщательного изучения трендов и конкуренции.

По словам аналитика базы данных Mpstats Data Полины Ефимовой, то, что большая часть ассортимента связана с улучшением сна, «может говорить о возросшем интересе покупателей к теме заботы о здоровье».