Совокупная рыночная стоимость объектов недвижимости, которую продали в России иностранные компании и фонды с 2022 года по ноябрь 2024 года, составила 416–460 млрд руб. За последний год доля сделок с иностранными активами сократилась с 29% до 10%. Основная волна выхода уже завершилась, отметили консультанты CORE.XP и NF Group.

В 2022 году зарубежные компании, преимущественно из стран ЕС и США, начали уходить из России и продавать свои недвижимые активы, такие как торговые центры, офисы и склады.

По данным экспертов CORE.XP, общий объем сделок с иностранными продавцами с 2022 года по ноябрь 2024 года составил 416 млрд руб. А согласно подсчетам аналитиков NF Group, совокупный объем сделок составил 460 млрд руб. или 19% от всех транзакций за указанный период.

Крупнейшими сделками с активами иностранных компаний стали продажа портфеля «Мега» (IKEA), которая состоялась в прошлом году и побила рекорды рынка по площади и по стоимости, а также продажи ТЦ «Метрополис» и БЦ «Метрополис» в 2023 году. Совокупная стоимость этих объектов превысила 200 млрд руб., отметил партнер NF Group Станислав Бибик.

В 2024 году эксперты отмечают снижение доли сделок с иностранными активами на рынке недвижимости России. Это связано с тем, что большая часть владельцев уже вышла из своих российских портфелей. Помимо этого, изменились условия по выходу, что также повлияло на готовность оставшихся компаний продавать активы.

По словам старшего директора, руководителя отдела инвестиций, рынков капитала и аналитики CORE.XP Ирины Ушаковой, доля иностранных продавцов в общем объеме инвестиций в российскую недвижимость с начала 2024 года составила всего 9%, снизившись за год на 24%.

По данным NF Group, в 2022 году доля сделок с иностранными продавцами составляла 23%, а в 2023 году увеличилась до 29%. В 2024 году этот показатель сократился до 10% (порядка 110 млрд руб.). По мнению Бибика, снижение продолжится и в следующем году.

Эксперт также перечислил ключевые тренды по сделкам с иностранными активами в 2024 году:

сокращение объемов сделок, подлежащих одобрению правительственной комиссии;

увеличение дисконтов: ранее они составляли около 50%, а во второй половине 2024 года выросли до 60%;

ужесточение госрегулирования: государство усиливает контроль над продажей иностранных активов, включая обязательный платеж, связанный с условиями сделки.

Несмотря на то, что основная часть недвижимости, принадлежащая иностранным компаниям, распродана или находится в процессе продажи, на рынке есть еще ряд объектов, которые ожидают завершения сделок в 2025 году.

«Суммарная стоимость этих активов оценивается в 110 млрд руб. Однако основная волна выхода иностранных собственников через одобрение правительственной комиссии уже завершилась», — отметил Бибик.

В CORE.XP объем объектов от иностранных собственников оценивают выше. «Еще в продаже активов на порядка 300 млрд руб. от иностранных собственников, часть из данных сделок, скорее всего, закроется в следующем году», — сообщила Ушакова.

В марте 2023 года консультанты CORE.XP оценивали совокупный портфель объектов коммерческой недвижимости, которые продают иностранные собственники в России, в 800 млрд руб.

При этом на следующий год эксперты прогнозируют спад инвестиций на 27–37%, до 700–800 млрд руб. Доля иностранных продавцов в этом объеме останется на уровне 9–10%.

Консультанты из NF Group допускают в 2025 году более резкое падение вложений в российскую недвижимость. По их прогнозам, объем инвестиционных сделок может сократиться вдвое — до 500–700 млрд руб.

«Мне кажется, что за счет сокращения и офисов, и земельных площадок объем инвестиций в 2025 году сократится до 500–700 млрд руб. по сравнению с 1,1 трлн руб. в этом году», — пояснял Станислав Бибик. Доля сделок с иностранными активами в 2025 году, как и в этом, составит 10%, сообщил он.

Аналитики CORE.XP сообщили ранее, что по их прогнозам, инвестиции в недвижимость в 2025 году могут сократиться более чем на треть, а в площадки под жилье — на 40%. Это связано с высокой ключевой ставкой и дорогим финансированием.