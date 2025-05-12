С 30 мая 2025 года в России начинают действовать новые правила перевода денежных средств между физическими лицами, направленные на повышение безопасности финансовых операций. Основные изменения касаются увеличения лимитов на переводы без полной идентификации и введения дополнительных защитных механизмов против мошенничества.

Сумма перевода по упрощенной идентификации, где достаточно указать только ФИО и паспортные данные, увеличивается с 15 до 100 тыс. руб. Это касается и операций в иностранной валюте, которые будут рассчитываться по курсу Центробанка.

Для переводов свыше 100 тыс. руб. потребуется пройти процедуру полной идентификации, включающую указание места регистрации, фактического проживания, а также информацию о получателе и цели перевода.

Новые меры разработаны для усиления контроля за отмыванием денег, противодействия незаконному выводу капитала за границу и защиты граждан от финансового мошенничества. Особое внимание уделено безопасности пожилых людей, которые часто становятся жертвами аферистов.

В рамках дополнительных защитных мер при обнаружении подозрительных операций по снятию наличных через банкоматы будет действовать лимит в 50 тыс. руб. сроком на 48 часов. Банки обязаны уведомлять клиентов о применении таких ограничений. Также появится возможность назначить доверенное лицо из числа близких родственников для подтверждения крупных переводов.

Центробанк и Минфин опровергают распространяющиеся в соцсетях слухи о введении налога на переводы между физическими лицами. Обычные операции по переводу средств, включая денежные подарки и помощь родственникам, не подлежат налогообложению.

Ведомства подчеркивают, что новые правила не ограничивают, а, наоборот, расширяют возможности для граждан, одновременно повышая уровень безопасности финансовых операций.

Банковские учреждения уже начали информировать клиентов о предстоящих изменениях через SMS-сообщения, push-уведомления в мобильных приложениях и информационные рассылки. По словам представителей финансового сектора, новые правила позволят сделать переводы более удобными для добросовестных пользователей, создав при этом дополнительные барьеры для мошенников.

Эксперты отмечают, что реформа банковских переводов является частью комплексной программы по модернизации финансовой системы России, направленной на повышение прозрачности операций и защиту интересов граждан. Ожидается, что новые меры позволят сократить объемы финансовых преступлений, не создавая при этом излишних бюрократических препятствий для законопослушных клиентов банков.