С 5 мая сервис видеосвязи Skype официально завершает свою работу. Об этом пользователям сообщили в рассылке, где также указаны условия прекращения обслуживания.

Фото: twitter.com/Skype

Владеющая Skype корпорация Microsoft теперь сосредоточится на развитии другого коммуникационного сервиса — Teams. Пользователи смогут бесплатно перейти в Teams без смены учетных данных. Контакты и чаты будут перенесены автоматически, а в ближайшее время в Skype появится уведомление с инструкциями по переходу.

Данные в Skype останутся доступными до января 2026 года, чтобы пользователи могли решить, что с ними делать. Если никаких действий не предпринимать, информация будет автоматически удалена. При желании можно экспортировать контакты и историю переписок без перехода в Teams.

Те, у кого после мая 2025 года останутся активные подписки или средства на счете в Skype, смогут использовать их через панель набора Skype, веб-портал или бесплатную версию Teams. Однако с марта 2026 года минуты разговоров в Skype исключат из подписок «Microsoft 365 Personal» и «Microsoft 365 Family».