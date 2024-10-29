С июля 2024 года Wildberries и Russ в ходе аудита на складских комплексах выявила почти 87 тыс. случаев злоупотреблений, связанных с приемкой и сортировкой товаров, на сумму более 324,5 млн руб., возбуждено 925 уголовных дел. Были зафиксированы случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей для незаконного присвоения имущества, сообщает ТАСС.

Присвоенные товары в дальнейшем реализовывались в группах в социальных сетях. Компания обратилась в полицию с соответствующими заявлениями. В компании подчеркнули, что нацелены на долгосрочное партнерство со всеми продавцами. Все расходы, связанные с убытками из-за противоправных действий, компания берет на себя.

В Wildberries & Russ сообщили, что были приняты необходимые управленческие и кадровые решения, внедрены современные системы антифрода на складах, включая контроль на каждом этапе прохождения товара и регулярные выезды инспекционных групп. Одновременно продолжается сотрудничество с правоохранительными органами.

В июне Wildberries объявила об объединении с ГК Russ. Стороны создали совместное предприятие РВБ, в котором 65% перешло ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн» (его бенефициарами являются владельцы ГК Russ братья Леван и Роберт Мирзояны).

В июле разгорелся скандал вокруг маркетплейса и семьи Бакальчуков. Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале заявил, что несколько месяцев назад его жена Татьяна Бакальчук ушла и с тех пор Wildberries находится в процессе объединения с компанией с оборотом в сто раз меньше.