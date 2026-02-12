Разработчики российского голосового помощника для управляющих компаний столкнулись с неожиданной проблемой: нейросеть, общаясь с жильцами, освоила нецензурную лексику.

Petr Macháček/Unsplash

По словам президента Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаила Викторова, искусственный интеллект перенял речевые обороты у тех, с кем работал.

«С кем поведешься, от того и наберешься», — сказал Викторов, добавив, что «коллизию» пришлось срочно устранять. Случай он назвал забавным, но показательным — нейросеть активно взаимодействует с реальными людьми и неизбежно впитывает их манеру общения.

Несмотря на курьез, технология показывает высокую эффективность. Голосовые роботы способны заменить до 80% персонала кол-центров: там, где раньше требовалось 20 операторов, теперь справляются двое-трое. Цифровые помощники принимают до 90% всех обращений, и 80% звонящих остаются довольны ответом.

Исключение — экстренные и конфликтные ситуации. Разгневанных жителей или аварийные заявки по-прежнему передают живым сотрудникам, которые могут принимать нестандартные решения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.