Согласно данным hh.ru, в России работодатели предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. При этом они проявляют интерес к найму подростков. Так, с начала 2025 года количество вакансий для несовершеннолетних увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев отметил, что за последний год работодатели чаще стали брать на работу подростков. По его словам, это связано с дефицитом кадров во многих отраслях.

Киселев сообщил, что неоднократно получал обращения от подростков и их родителей с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. С учетом пожеланий, 25 марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ.

Согласно принятым нормам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели для работников до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. В поправках в Трудовой кодекс РФ речь идет о перераспределении нагрузки.

Также Минтруд России совместно с комитетом по молодежной политике Госудумы РФ выпустили методические рекомендации по организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В них прописаны механизмы приема на работу подростков.

Заместитель директора по взаимодействию с государственными органами hh.ru Даниил Чугунов отметил, что сейчас отмечается рост интереса работодателей к найму подростков. По его словам, это выражается более чем в двукратном увеличении вакансий для несовершеннолетних в 2025 году по сравнению с прошлым годом.

«Частичное снятие регуляторных ограничений на наем и работу подростков способствует развитию интереса компаний в соответствующем найме», — отметил он.

В компании также сообщили, что за первые два месяца 2025 года искали работу 82 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На hh.ru таким кандидатам чаще всего предлагают работу курьерами (36% вакансий), упаковщиками и комплектовщиками (16%), а также продавцами-консультантами и кассирами (8%).

По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тыс. руб. В пересчете на сокращенный график, заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тыс. руб. в месяц.

По данным экспертов, сегодня в России почти каждая пятая компания (19%), участвовавшая в исследовании платформ «Профилум» и hh.ru, принимает на работу подростков.