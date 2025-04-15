Датская дизайн-студия SAGA завершила строительство четырехкомнатного учебного центра, который будет использоваться для подготовки американских и европейских специалистов по космонавтике к жизни на Луне.

Конструкция FLEXHab была установлена ​​на объекте Luna Analog Facility (Luna) в Кельне, Германия, — объекте, созданном Европейским космическим агентством (ESA) и Немецким аэрокосмическим центром (DLR), где находится воссозданная поверхность Луны для исследований в рамках миссии NASA Artemis, целью которой является сделать Луну пригодной для жизни.

Спальная зона расположена вдоль одного конца среды обитания и содержит четыре герметичные «спальные кабины». В каждой из них есть личное хранилище, индивидуальное управление освещением, а также вентиляция.

Рядом находится входная зона, окруженная сплошными стенами для имитации шлюзовой системы, используемой для входа и выхода из среды обитания. Эта зона также служит «комнатой гигиены» и туалетом и душем. Поверхности в этой зоне дезинфицируют с помощью спрея, чтобы предотвратить загрязнение при входе в помещение.

В центре конструкции расположена рабочая или лабораторная зона с индивидуальными столами для каждого члена экипажа. Стены отделаны пробкой, а вдоль потолка установлены 3D-печатные софиты, которые скрывают осветительные приборы.

Кухня и обеденная зона, или камбуз, расположены в конце жилого отсека. Центральное место с обеденным столом, которое спроектировано как гостиная для экипажа и зона для тренировок, позволяет убирать стол и прятать тренажеры в шкафах.

Большой экран, расположенный вдоль стены, имитирует «окно» и отображает видеоролики о космосе или поверхности Луны.

Снаружи конструкция обернута в оболочку, напечатанную на 3D-принтере, которая демонстрирует полный масштаб среды обитания после установки на Луне, включая толщину переборок и других структурных элементов.

Компания SAGA спроектировала и возвела конструкцию в своей студии в Копенгагене, превратив бывший грузовой контейнер в среду обитания, поскольку стандартные размеры обеспечивают доступное приближение к тому, что может быть доставлено в космос.

По словам соучредителя Себастиона Аристотелиса, ESA заявило более 100 функциональных требований к конструкции, хотя при проектировании среды обитания наиболее важными были четыре элемента: планировка и объем, освещение, выбор материалов, а также поток воздуха и вентиляция.

Конструкция должна была быть спроектирована эффективно, чтобы охватить всю программу, а материалы, таких как пробка и веганская замша, были выбраны, чтобы обеспечить астронавтам визуальную и тактильную стимуляцию для психологического благополучия.

Вентиляция и потоки воздуха были оптимизированы для создания комфортной среды, и что самое важное — компания SAGA создала систему освещения, имитирующую 24-часовой ход солнца.

«Одной из самых больших проблем для благополучия в космосе является лишение сна, — заявили в студии. — Самое часто потребляемое лекарство на МКС — это снотворное. В течение дня спектр и интенсивность света будут меняться автоматически (и медленно), имитируя наружное освещение и борясь с негативными эффектами оторванности от природы».

Среди других проектов, которые являются частью миссии Artemis, — жесткий диск, разработанный компанией BIG, который недавно был запущен на Луну, и 50-метровая «солнечная энергетическая башня» от Foster + Partners, которая будет собирать солнечную энергию для питания инфраструктуры в космосе.