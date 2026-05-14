Компании в сфере розничной торговли — наиболее пополняемая кадрами отрасль экономики России — все чаще отдают предпочтение молодым сотрудникам. По данным совместного исследования hh.ru и HRlink, 58% новых работников в отрасли сейчас — люди до 30 лет. Подробности — в распоряжении «Инка».

Распределение по возрастам выглядит так:

18–30 лет — 58%;

31–45 лет — около 30%;

46–60 лет — 10%;

старше 60 лет — меньше 1%.

Причем за год эта картина почти не изменилась. Больше всего новых сотрудников набирают крупные сети — компании с персоналом свыше 5 тыс. человек обеспечили 72% всех наймов. Средние компании (2–5 тыс. сотрудников) взяли на работу еще 16% новичков.

Где активнее всего нанимают

Лидеры по объему найма — Москва (35% новых сотрудников) и Московская область (33%). Но динамика в столичном регионе разная: в Подмосковье число новых работников в ретейле в I квартале 2026 года выросло на 20% год к году, тогда как в столице, напротив, снизилось на 25%.

Сокращение найма также отмечено в Санкт‑Петербурге, Костромской и Свердловской областях, Красноярском крае. В то же время темпы найма растут в Нижегородской и Самарской областях, Приморском крае и Татарстане.

Всего в I квартале 2026 года компании отрасли наняли 19,5 тыс. сотрудников — на 6% меньше, чем годом ранее. Пик найма пришелся на IV квартал 2025 года: тогда было принято почти 25 тыс. человек.

Кто ищет работу в ретейле

По данным hh.ru, отрасль остается преимущественно «женской»: 75% резюме подают женщины. С начала 2026 года размещено:

более 814 тыс. женских резюме;

около 253 тыс. мужских.

Самые активные соискатели:

люди 35–44 лет (более 215 тыс. резюме);

молодежь 18–24 лет (около 194 тыс.);

кандидаты 25–34 лет (примерно столько же).

Более 26 тыс. резюме подали школьники. При этом свыше 40% соискателей не имеют опыта работы в ретейле, а около 29% могут похвастаться стажем более шести лет.

Топ‑3 самых популярных вакансий в отрасли:

1. Продавец или кассир — более 766 тыс. кандидатов с начала года.

2. Директор магазина — более 86 тыс. резюме.

3. Мерчандайзер — более 66 тыс. резюме.

Данные основаны на обезличенной статистике сервиса приема кандидатов Start Link платформы HRlink. Кадровый документооборот в HRlink используют более 8 тыс. компаний, из них свыше 3 тыс. — в ретейле.

