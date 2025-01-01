27 декабря в Лос-Анджелесе столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics, сообщает TechCrunch. Данное происшествие попало на видеозапись, где видно, как Serve переходит улицу и пытается заехать на тротуар. Он доехал до бордюра, немного сдал назад, чтобы справиться с маневром, начал двигаться к пандусу и в этот момент в него врезался автомобиль Waymo.

Человек, опубликовавший видео, сказал, что перед столкновением робот Serve проехал на красный свет, хотя из видеозаписи это неясно. При этом представитель Waymo заявил, что система Waymo Driver правильно определила, что робот-доставщик — это неодушевленный предмет.

Система Driver разработана так, что выбирает наиболее безопасную траекторию движения на основе информации, которой она располагает в каждый момент времени, а ее способность классифицировать и различать различные типы участников дорожного движения и объектов определяет ее поведение вокруг них. Например, система запрограммирована быть более осторожным вблизи детей и пешеходов.

Это не значит, что «водитель» Waymo будет просто давить бульдозером все неодушевленное: в данном случае робот-доставщик притормозил у обочины и выехал на полосу для разворота автомобилей как раз в тот момент, когда роботакси Waymo въехало на перекресток. По словам представителя компании, в этот момент система резко затормозила, прежде чем столкнуться с роботом-доставщиком на скорости 4 мили в час.

Ни один из автомобилей не пострадал, и они оставались заблокированными в течение минуты, прежде чем разъехаться. Но по мере того, как все больше автономных машин выходят на дороги общего пользования, возникает вопрос, что произойдет при их столкновении.

Согласно предыдущей информации, которую предоставила Waymo, при столкновении «водитель» Waymo уведомляет команды Fleet Response и Rider Support компании. Команда Fleet Response удаленно осматривает место происшествия и при необходимости направляет представителя службы помощи на дороге. Команда Rider Support проверяет состояние велосипедистов и, если необходимо, связывается с сотрудниками службы спасения.

В данном конкретном случае в роботакси не было пассажиров. Неясно, была ли команда Fleet Response предупреждена об этом столкновении, и потребовалась ли роботакси Waymo или боту Serve помощь людей, чтобы выбраться из затора дистанционно.

Представитель Serve сообщил, что это первый случай столкновения одного из ботов с роботакси, и подтвердил, что во время инцидента бот находился под удаленным контролем супервайзера, поскольку это все еще является частью программы Serve при пересечении перекрестков. При этом представители обеих компаний подтвердили, что они находятся в контакте и работают над тем, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Роботизированные технологии растут и развиваются. Ранее ученые разработали робота, который на основе видеозаписей опытных хирургов достиг уровня мастерства, сопоставимого с врачами. Этот прорыв в области обучения хирургических роботов означает, что теперь не нужно заранее программировать каждое отдельное действие.