Социальный фонд готовит эксперимент: с 2026 года самозанятые смогут добровольно страховаться на случай болезни. Все взносы и выплаты будут идти отдельной строкой, не затрагивая основной бюджет. Расчеты показывают, что система останется сбалансированной даже при активном участии, пишут «Известия».

Freepik

Хотя сейчас речь только о добровольной модели, эксперты допускают, что в будущем она может стать обязательной. Это вызывает споры: с одной стороны, даст миллионам фрилансеров защиту и укрепит систему. С другой — может создать нагрузку на малый бизнес и подтолкнуть часть самозанятых в тень.

«Рост числа самозанятых, желающих получать больничные как все, — первая причина возможного перехода на обязательную модель. Вторая — пополнение бюджета фонда, где дефицит в 2025 году вдвое выше планового», — отмечает экономист Инна Литвиненко.

Статистика впечатляет: если в 2024 году самозанятых было 12 млн, то к ноябрю 2025 — уже 15,2 млн. Прогноз на 2027 год — почти 17 млн человек. Именно они могут стать новым ресурсом для социальной системы.

Эксперты видят в эксперименте важный сигнал: государство ищет гибкие форматы для растущего сегмента свободных профессий. Успех будет зависеть от того, насколько удобной и справедливой окажется модель — и не превратится ли она в дополнительную бюрократическую нагрузку.