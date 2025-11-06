Бизнес-объединение «Деловая Россия» готовит пакет законодательных инициатив, направленных на модернизацию специального налогового режима для самозанятых (НПД). Основные предложения включают учет расходов, повышение лимита доходов и создание системы мониторинга деятельности, пишет Forbes.

Freepik

В числе ключевых предложений реформы:

Введение возможности вычета из налогооблагаемой базы затрат на аренду помещений и комиссионные вознаграждения цифровых платформ (агрегаторов, маркетплейсов). В настоящее время эти расходы не учитываются, что создает ситуацию двойного налогообложения: сначала как доход самозанятого, затем как доход арендодателя или платформы.

Увеличение годового порога в 2,4 млн руб., при превышении которого самозанятый теряет право на применение льготных ставок (4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами). Предлагается установить новый лимит с учетом инфляции с 2019 года, поэтапно повысив его до 3,6–4 млн руб. к 2028 году.

Упрощение процедуры перехода из самозанятых в индивидуальные предприниматели через межведомственный электронный документооборот. Также предлагается создать систему мониторинга деятельности для формирования кредитной истории и доступа к льготному финансированию.

Представители бизнеса и юристы указывают, что учет расходов сделает налоговую нагрузку более справедливой, а повышение лимита учтет инфляцию. По данным на конец августа, в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.

Налоговые эксперты выражают сомнения в целесообразности учета расходов, поскольку это усложнит режим, главным преимуществом которого является простота. Также звучат мнения, что повышение лимита может сделать режим привлекательным для более крупного бизнеса, для которого он не предназначен.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход начался в 2019 году и должен завершиться 31 декабря 2028 года. В 2025 году власти начали дискуссию о промежуточных итогах. Опрос ФНС показал, что 64% самозанятых в случае ухудшения условий режима предпочтут прекратить деятельность или уйти в тень, и только 10% вернутся к классическому найму.