Бизнес-объединение «Деловая Россия» готовит пакет законодательных инициатив, направленных на модернизацию специального налогового режима для самозанятых (НПД). Основные предложения включают учет расходов, повышение лимита доходов и создание системы мониторинга деятельности, пишет Forbes.
В числе ключевых предложений реформы:
Представители бизнеса и юристы указывают, что учет расходов сделает налоговую нагрузку более справедливой, а повышение лимита учтет инфляцию. По данным на конец августа, в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых.
Налоговые эксперты выражают сомнения в целесообразности учета расходов, поскольку это усложнит режим, главным преимуществом которого является простота. Также звучат мнения, что повышение лимита может сделать режим привлекательным для более крупного бизнеса, для которого он не предназначен.
Эксперимент с налогом на профессиональный доход начался в 2019 году и должен завершиться 31 декабря 2028 года. В 2025 году власти начали дискуссию о промежуточных итогах. Опрос ФНС показал, что 64% самозанятых в случае ухудшения условий режима предпочтут прекратить деятельность или уйти в тень, и только 10% вернутся к классическому найму.