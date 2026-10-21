Южнокорейские технологические гиганты Samsung Electronics и SK Hynix модернизируют свои заводы в Китае, чтобы наладить выпуск более совершенных чипов памяти. Компании стремятся сохранить позиции на китайском рынке, усилить конкуренцию с местными производителями и удовлетворить растущий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами компаний.

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Речь идет о производстве NAND-памяти — микросхем, которые сохраняют данные даже при отключении питания и используются в смартфонах, компьютерах и системах хранения данных для ИИ-инфраструктуры. Чем больше слоев у такого чипа, тем выше плотность хранения информации и ниже затраты на ее производство.

Samsung планирует модернизировать завод в китайском Сиане, на который приходится около 40% мирового производства NAND-памяти компании. Сейчас предприятие выпускает чипы примерно со 200 слоями, однако после переоборудования должно перейти на технологию V9 NAND с 286 слоями. По данным источника Reuters, в декабре 2026 года компания рассчитывает выйти на объем производства 5000 кремниевых пластин в месяц, а к декабрю 2027-го увеличить его до 40 000 пластин.

В Samsung заявили, что модернизация соответствует экспортным правилам США и направлена на удовлетворение растущего спроса со стороны международных заказчиков, включая американских. При этом компания подчеркнула, что не планирует расширять производственные мощности или строить новые предприятия.

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Параллельно SK Hynix намерена обновить завод в Даляне, где сейчас выпускаются NAND-чипы со 192 слоями. Компания планирует перейти к производству микросхем с 240 слоями и более. Предприятие было приобретено в 2021 году вместе с подразделением Intel по выпуску NAND-памяти. Теперь оно работает под названием Solidigm и остается единственным производственным предприятием SK Hynix, выпускающим такие чипы.

По данным Reuters, SK Hynix уже получила разрешение на производство микросхем с количеством слоев до 240. Для проведения исследований и разработки чипов с более чем 300 слоями компании может потребоваться дополнительное согласование с американскими властями.

Необходимость таких согласований связана с ужесточением экспортных ограничений США. С 2022 года Вашингтон вводит меры, направленные на сдерживание технологического развития Китая, в том числе ограничения на поставки оборудования для производства микросхем. Теперь Samsung и SK Hynix должны ежегодно получать американские лицензии на установку такого оборудования на своих китайских заводах. В 2025 году власти США также заявили, что не намерены разрешать иностранным производителям расширять мощности или модернизировать технологии на предприятиях в Китае.

Несмотря на эти ограничения, компании продолжают обновлять производство, поскольку сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайской Yangtze Memory Technologies Co (YMTC). По данным исследовательской компании Omdia, во втором квартале 2026 года YMTC заняла 38,5% китайского рынка NAND-памяти против 28% по итогам 2025 года. За тот же период доля Samsung сократилась с 36% до 33,5%, а SK Hynix — с 20% до 17%.

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Китайский производитель уже выпускает чипы со 160 и 232 слоями, производит небольшие объемы 294-слойных микросхем и планирует освоить технологии с более чем 300 слоями. Это усиливает давление на южнокорейские компании, которым необходимо не только сохранять технологическое преимущество, но и не допускать дальнейшей потери рыночной доли.

При этом за пределами Китая Samsung уже продает NAND-чипы с 286 слоями и представила прототип памяти с более чем 400 слоями. SK Hynix выпускает микросхемы с количеством слоев до 321. Таким образом, модернизация китайских предприятий должна приблизить их технологический уровень к более современным производственным площадкам компаний в других странах.

Однако южнокорейским производителям приходится искать баланс между необходимостью инвестировать в китайский рынок и соблюдением американских экспортных ограничений. На фоне быстрого развития YMTC задержки с обновлением производства могут привести к дальнейшему сокращению доли Samsung и SK Hynix в Китае.

Инвесторы позитивно отреагировали на новости: после публикации материала Reuters акции Samsung и SK Hynix завершили торги в среду ростом на 6% каждая.

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