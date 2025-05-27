Samsung Ventures входит в группу компаний, рассматривающих возможность инвестирования в Exo Imaging, компанию из Калифорнии, занимающуюся разработкой программного обеспечения и устройств для здравоохранения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, инвестиционное подразделение Samsung может принять участие в частном раунде сбора средств, организованном Sands Capital, Bold Capital и Qubit Health Capital, в результате которого Exo может привлечь около $100 млн.

Кроме того, ожидается, что председатель Qubit Health Омар Ишрак, бывший генеральный директор Medtronic Plc и медицинского бизнеса General Electric, войдет в совет директоров Exo.

Компания также ведет переговоры о потенциальном партнерстве с Samsung Medison, производителем ультразвуковых диагностических устройств, цифровых рентгеновских систем и сканеров.

Обсуждения инвестиций, назначения в совет директоров и партнерства продолжаются, и детали могут измениться, отметили источники.