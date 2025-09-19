В США холодильники Samsung Family Hub после обновления ПО впервые начнут показывать рекламу прямо на дверцах с дисплеями: на них будут отображаться «акции и тщательно подобранная реклама». Пользователи уже возмущены.

Изображение: Samsung

Южнокорейский бренд Samsung заявил, что ориентируется на инновации и стремится повышать ежедневную ценность своей бытовой техники для покупателей. В рамках этой программы на отдельных моделях холодильников Samsung Family Hub в США будут демонстрироваться «акции и тщательно подобранная реклама», чтобы «улучшить сервис и предложить дополнительный контент».

Устройства Family Hub получат обновление ПО по сети, включающее новые условия обслуживания и уведомление о конфиденциальности. Реклама будет отображаться на внешних экранах холодильников, когда Family Hub не используется.

Формат подачи объявлений зависит от настроек персонализации, но полностью отключить ее невозможно. Однако реклама не будет показана, если на экране активен режим «Картина» или фотоальбом.

Пользователей такое решение компании возмутило, хотя и было ожидаемым. В обсуждении темы на Reddit владельцам такой техники советуют отключить ее от сети или применять блокировки рекламы. На комментарии, зачем вообще нужен экран на холодильнике, который призван просто сохранять еду, один из пользователей ответил: «Мне очень понравился внешний вид экранов, просто отображающих время, температуру и погоду с мягко анимированным фоном. Теперь на нем отвлекающие виджеты внизу со случайными новостными статьями. Пока никакой рекламы, только новости и прогноз».