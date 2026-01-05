Компания Samsung Electronics намерена в этом году вдвое увеличить число мобильных устройств с функциями искусственного интеллекта на базе платформы Google Gemini. Об этом заявил со-генеральный директор компании, подчеркнув, что такой шаг должен усилить позиции Samsung в условиях глобальной гонки в сфере ИИ.

Babak Habibi, Unsplash

Если в прошлом году ИИ-функции, разработанные при поддержке Gemini, были внедрены примерно в 400 млн устройств — включая смартфоны и планшеты, — то к 2026 году компания планирует довести этот показатель до 800 млн.

«Мы будем применять ИИ ко всем продуктам, всем функциям и всем услугам как можно быстрее», — заявил Тэ Мун Ро в своем первом интервью Reuters после назначения со-генеральным директором Samsung Electronics в ноябре.

Стратегия крупнейшего партнера Android направлена на усиление позиций Google в конкуренции с OpenAI и другими разработчиками ИИ. Для самой Samsung это часть более широкой задачи — вернуть лидерство на рынке смартфонов, обойдя Apple, а также укрепить позиции в сегментах телевизоров и бытовой техники на фоне давления со стороны китайских производителей.

Кроме того, Samsung планирует развивать интегрированные ИИ-сервисы для потребительской электроники, рассчитывая опередить Apple по функциональности, несмотря на прогнозы Counterpoint, согласно которым именно Apple должна была стать крупнейшим производителем смартфонов еще в прошлом году.