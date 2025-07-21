Собрали пять самых дорогих экскурсий мира — не просто туров, а настоящих экспедиций, которые балансируют между элитарным туризмом, инвестициями в редкий опыт и частной одиссеей.

Здесь не будет групп с гидами и магнитов в подарок, вместо этого — батискафы, космические станции, ужины в египетских храмах и маршруты, сопровождаемые охраной и научной командой.

Jono Hirst, Unsplash

1. Космический туризм от Space Adventures — от $20 000 000

Международная космическая станция, 6 дней на орбите, подготовка в Звездном городке.

Этот сегмент суборбитального и орбитального туризма продолжает расти. Пионером направления стал американец Деннис Тито, совершивший первый туристический полет в космос в 2001 году. Сегодня путешествие в космос включает 10-месячную подготовку, медицинскую комиссию, физическую адаптацию и — главное — 6 дней в составе экипажа на МКС, а за доплату возможен и индивидуальный выход в открытый космос.

2. Погружение в Марианскую впадину с Caladan Oceanic — $750 000

Глубина 11 000 м, три погружения, судно поддержки и исследовательская команда.

Экспедиция в бездну Челленджера — самую глубокую точку планеты — организуется в партнерстве с военными и учеными: для погружения используется специализированный батискаф, способный выдерживать экстремальное давление. В стоимость включена полная логистика, страховка и сопровождение профессионального экипажа.

3. Экспедиция к «Титанику» (OceanGate, до 2023) — $250 000

Исследовательское погружение к обломкам лайнера на глубину 3 800 м.

До трагедии 2023 года, в которой погибло 5 человек, OceanGate проводила глубоководные туры к затонувшему «Титанику»,погружение осуществлялось в экспериментальном батискафе. Несмотря на закрытие программы, идеи о возобновлении путешествий заявляют частные инвесторы — включая миллиардера Ларри Коннора. Специалисты отмечают, что физически увидеть «Титаник» можно будет еще 15–20 лет — из-за активности бактерии halomonas titanicae его корпус постепенно исчезает.

4. Кругосветка на частном лайнере от TCS World Travel — $200 000

24 дня, 12 стран, бизнес-джет и команда сопровождения: историки, гастрономы, врачи.

Формат премиальных глобальных туров предполагает перелеты без пересадок, индивидуальные маршруты и проживание только в объектах категории «пять звезд плюс». Варианты включают посещение объектов ЮНЕСКО, Антарктиды, островных резиденций, отдельное внимание — комфорт перелетов и высокое соотношение персонала к числу гостей.

5. Частная экскурсия по Египту с ужином в храме — от $100 000

Маршрут по Нилу, доступ на закрытые участки археологических комплексов, вечерние сессии в Карнаке.

Для взыскательных путешественников организуются маршруты с сопровождением египтологов, охраной и возможностью ночного посещения культовых объектов. Один из самых востребованных форматов — закрытый ужин в храме, освещенном только факелами. В тур также включены частные перелеты между локациями и доступ к «архивным» экспонатам.