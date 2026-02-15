Аналитики «Авито Недвижимости» подготовили подборку наиболее дорогих таунхаусов, представленных на рынке долгосрочной аренды Москвы и Подмосковья. В список вошли объекты в премиальных поселках на Новорижском, Рублево-Успенском, Ильинском и Минском направлениях. Все лоты объединяют продуманные планировки, дизайнерская отделка, наличие каминов, террас и благоустроенных участков. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: здесь и далее пресс-служба «Авито Недвижимости»

Резиденция на 4-й Архангельской улице

Подборку открывает трехэтажный таунхаус площадью 430 кв. м, расположенный на 4-й Архангельской улице. Стоимость аренды составляет 1,1 млн руб. в месяц.

Согласно описанию, в доме предусмотрены гостиная с TV-зоной, кухня-столовая, четыре спальни с собственными санузлами и гардеробными, винный погреб, хозяйственные помещения и гараж на два автомобиля.

Планировка распределена по уровням следующим образом: на цокольном этаже — гараж, гостиная, санузел и гардеробная, на первом уровне — прихожая, холл, гостиная, кухня-столовая и две спальни, на втором — еще две спальни с индивидуальными санузлами и гардеробными.

В интерьере использована светлая палитра с элементами классики. Фасад отделан штукатуркой, клинкерным кирпичом и плиткой под камень, предусмотрена архитектурная подсветка. Участок площадью 1,5 сотки благоустроен и озеленен.

Таунхаус в деревне Красный поселок

Следующий объект — четырехэтажный таунхаус площадью 278 кв. м в деревне Красный поселок. Стоимость долгосрочной аренды составляет 700 тыс. руб. в месяц.

На первом этаже расположены объединенные кухня-столовая и гостиная с камином и выходом на террасу. Второй и третий уровни занимают четыре спальни; в доме предусмотрено пять санузлов и гардеробные. Верхний этаж включает открытую террасу и дополнительное помещение с мини-кухней.

Высота потолков достигает 3,5 м, панорамные окна обеспечивают хорошую инсоляцию. Таунхаус полностью меблирован и оснащен бытовой техникой.

Объект на Парковой улице

Трехэтажный таунхаус площадью 280 кв. м на Парковой улице предлагается в аренду за 670 тыс. руб. в месяц.

На первом уровне находятся гостиная с дровяным камином, кухня и столовая с выходом на террасу, гостевой санузел и хозяйственные помещения. Второй этаж включает мастер-спальню с гардеробной и ванной комнатой, детскую спальню и гостевую комнату. На третьем уровне размещены спальня, кабинет с выходом на балкон и зона домашнего кинотеатра.

В доме выполнена дизайнерская отделка, установлены премиальная бытовая техника и система кондиционирования. Перед домом предусмотрена парковка на два автомобиля, участок благоустроен и оборудован мангальной зоной.

Таунхаус на улице Островского

В подборку также вошел двухэтажный таунхаус площадью 230 кв. м на улице Островского со ставкой аренды 650 тыс. руб. в месяц.

Планировка включает гостиную, объединенную с кухней-столовой и островом, три спальни, кабинет, несколько гардеробных и санузлов. В отделке использованы натуральные материалы, установлены встроенная техника и система кондиционирования.

Участок площадью 4 сотки благоустроен: обустроены дорожки и зона отдыха.

Четырехэтажный таунхаус в Красном поселке

Завершает список еще один четырехэтажный таунхаус в деревне Красный поселок площадью 280 кв. м. Стоимость аренды — 600 тыс. руб. в месяц.

На первом уровне расположены гостиная с камином, кухня-столовая и выход на террасу. Второй этаж занимает мастер-спальня с гардеробной и санузлом, кабинет и балкон. Третий уровень отведен под три спальни, санузлы и постирочную. Четвертый этаж включает помещение свободного назначения и эксплуатируемую кровлю.

В интерьере использованы натуральные материалы, установлены премиальная техника и канальное кондиционирование. Участок площадью 2,5 сотки благоустроен и озеленен.

