Современный рынок подработок заметно меняется: если раньше временная занятость чаще ассоциировалась с курьерскими доставками или сменами в кафе, то теперь появляются новые, необычные форматы, требующие особых компетенций. Например, среди таких вариантов на «Авито Подработки» — хранитель чистоты и чилл-кассир. Подробности в распоряжении «Инка».

Patrick Tomasso, Unsplash

По данным «Авито Подработки», в первой половине 2025 года число вариантов временной занятости увеличилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний доход вырос на 14%. Самый заметный прирост заработка отмечен в маркетинге, рекламе и PR (+61%, около 74 647 руб. в месяц), в сфере искусства и развлечений (+59%, около 75 833 руб. в месяц), а также в производстве промышленного оборудования и станков (+51%, примерно 109 809 руб. в месяц). Причинами стали рост интереса к продвижению брендов, активное развитие креативных направлений и модернизация производства.

В «Авито Подработки» составили подборку наиболее оригинальных предложений:

Хранитель чистоты

В Ульяновске появилось предложение для тех, кто хочет присоединиться к команде чайного клуба. Сотруднику предстоит сервировать чайные доски, поддерживать уютную атмосферу заведения и следить за чистотой. Работодатель ищет аккуратных и ответственных исполнителей, готовых выходить на смены вечером и ночью (с 19:00 до 01:00–02:00). Опыт не обязателен — обучение проходит на месте. Оплата составляет 1 000−1 500 руб. за смену с ежедневными расчетами. Предусмотрена компенсация такси после поздних смен и работа в дружелюбной команде.

Чилл-кассир

В Санкт-Петербурге ресторан быстрого питания ищет кассира, умеющего не только оперативно обслуживать клиентов, но и создавать дружелюбную атмосферу. Работодатель ценит умение работать в команде и сохранять позитив даже в часы наибольшей загрузки. График можно подстроить под учебу, для новичков проводится обучение. Оплата за смену составляет от 3 120 до 3 450 руб. Дополнительно предоставляются скидки на еду и возможность карьерного роста.

Художница на летние мастер-классы

Крупный отель в Анапе ищет художницу для проведения мастер-классов. Нужно проводить занятия для детей и взрослых, помогать в процессе рисования. Навыки можно освоить на месте, но опыт преподавания будет плюсом. Работа сезонная, с перспективой вернуться в следующем году. Доход — 1 800–5 000 руб. за смену, предусмотрена фиксированная ставка и процент от выручки.

Актер квеста-перформанса

Новосибирская квест-студия приглашает актера для участия в перформансах. Задача — создавать настроение приключений с помощью игры и живого взаимодействия с участниками. Важны харизма, четкая речь и умение импровизировать. Работа вечерняя и ночная, предусмотрена полная компенсация такси после смен. Доход зависит от числа проведенных игр и варьируется от 30 000 до 60 000 руб. в месяц.

Инструктор по экстремальным видам спорта

Для работы с детскими группами в Тамбове требуются инструкторы, профессионально владеющие трюковым самокатом, скейтбордом или BMX. Ищут тех, кто может не только демонстрировать трюки, но и понятно объяснять технику безопасности. Формат работы гибкий, возможна частичная занятость. Оплата — от 30 000 до 50 000 руб. в месяц. Педагогический опыт и умение ладить с детьми будут весомым преимуществом.

«Мы видим, что спрос на временную занятость стабильно растет. Для людей это не только способ дополнительного заработка, но и возможность копить, пробовать себя в новых профессиях, расширять опыт и заводить новые знакомства. Такой формат открывает дополнительные перспективы — от гибкого графика до выбора сфер, которые раньше могли казаться недоступными», — отмечает Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».