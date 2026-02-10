Мегазвезда YouTube MrBeast (Джимми Дональдсон) объявил о покупке банковского приложения Step, ориентированного на подростков и молодежь. Это приобретение знаменует выход одного из самых влиятельных создателей контента в мире на рынок финтеха.

Money Knack/Unsplash

Приложение Step, которое привлекло более $500 млн инвестиций и насчитывает свыше 7 млн пользователей, помогает молодым людям формировать кредитную историю, копить и инвестировать деньги. В числе его инвесторов значатся знаменитости, включая Уилла Смита, Стивена Карри и группу The Chainsmokers, а также венчурные фонды General Catalyst и Stripe.

«Когда я рос, меня никто не учил инвестировать, создавать кредитную историю или распоряжаться деньгами. Я хочу дать миллионам молодых людей ту финансовую базу, которой у меня никогда не было», — заявил 27-летний MrBeast в своем твите, анонсирующем сделку.

Для приложения Step партнерство с MrBeast, у которого более $466 млн подписчиков на YouTube, выглядит логичным шагом для укрепления связей с целевой аудиторией поколения Z.

Это приобретение также подтверждает бизнес-амбиции MrBeast, которые выходят далеко за рамки создания вирусных видео. Ранее сообщалось, что его компания Beast Industries проявляла интерес к финансовому сектору и даже рассматривала возможность запуска собственного мобильного оператора.

Основной доход MrBeast сегодня генерирует не реклама на YouTube, а другие проекты, такие как шоколадный бренд Feastables, который, по данным Bloomberg, приносит даже больше прибыли, чем его основной канал. Приобретение Step становится новой важной вехой в расширении его бизнес-империи. Основатель Step Си Джей Макдональд заявил, что сделка позволит платформе предложить своим клиентам еще больше инновационных продуктов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.