Гэри Шапиро всегда задает кандидатам один важный вопрос на собеседовании: «Как скоро вы сможете приступить к работе?» Казалось бы, вопрос простой, но может многое рассказать о соискателе. Если кандидат готов приступить через две недели после увольнения с предыдущей должности, он не получит место в компании.

«Это простой вопрос, но ответ человека может немедленно дисквалифицировать его», — говорит Шапиро, многолетний генеральный директор Ассоциации потребительских технологий, торговой организации, которая проводит ежегодную выставку CES в Лас-Вегасе.

Если соискатель ответит, что может приступить к работе менее чем через две недели, потому что в настоящее время работает, — «он не получит работу, поскольку будет относиться к нам так же, как относится к бывшему работодателю», — говорит 68-летний Шапиро.

«Мне нужен сотрудник с такой преданностью своей организации, что он не оставит своего работодателя в беде, даже если не любит свою работу», — говорит эксперт. То, как люди уходят с работы, «действительно важно», добавляет он. Этот принцип применим и к его собственным сотрудникам, которые уходят в другие организации: уход на хороших условиях означает, что сотрудник должен уведомить о своем уходе не менее чем за две недели.

Однажды Шапиро во время собеседования задал свой вопрос кандидатке, которую он в конечном итоге нанял на должность главного операционного директора. Ее ответ, как вспоминает Шапиро, был таким: «Мне понадобится до шести недель, чтобы адекватно перейти с прежней работы». Тогда Шапиро ответил: «Это прекрасно. Вы получили работу».

По словам Джойс Гуан Уэст, руководителя и карьерного тренера из Сан-Франциско, вы не должны использовать этот вопрос как отдельный. Если вы зададите его вместе с другими вопросами, ориентированными на характер соискателя, у вас будет хороший шанс эффективно определить, совпадают ли его ценности с вашими собственными.

«Я была бы удивлена, если бы большинство высококвалифицированных кандидаток или кандидатов на более высоком уровне сказали, что им потребуется менее двух недель», — говорит Уэст, отмечая, что кандидатам на руководящие должности часто требуется больше двух недель, чтобы уйти с текущих должностей. — На этот простой вопрос большинство умных людей ответят правильно», — добавляет эксперт.

Ранее миллиардер Джей Чодри рассказал о двух «красных флажках» на собеседовании. Чодри является основателем нескольких компаний. В 1996 году он создал SecureIT, которая через два года была продана за $70 млн. За ней последовали компании AirDefense, CipherTrust и CoreHarbor в начале 2000-х, которые в конечном итоге также были проданы. Свою последнюю компанию, Zscaler, Чодри основал в 2008 году и в настоящее время является ее генеральным директором. Рыночная стоимость Zscaler составляет $26 млрд.