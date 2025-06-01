Эмблема Alfa Romeo — одна из самых узнаваемых в автомобильном мире: круг, разделенный на две части, с красным крестом на белом фоне слева и загадочным изображением змеи, поедающей человека, справа. Это изображение, известное как «biscione» (большая змея), имеет глубокие исторические корни и множество интерпретаций.

Исторические корни «biscione»

Символ «biscione» восходит к гербу могущественной семьи Висконти, правившей Миланом в XIV веке. Согласно одной из легенд, основатель рода Оттоне Висконти победил сарацина, на щите которого была изображена змея, поедающая человека. Оттоне принял этот символ в качестве собственного герба, который со временем стал ассоциироваться с городом Миланом. Некоторые историки считают, что змея символизирует силу и мудрость, а человек в ее пасти — побежденного врага, возможно, сарацина или мавра. Однако существует и более мирная интерпретация: человек не поедается, а выходит из пасти змеи, символизируя возрождение и обновление.

Эволюция логотипа Alfa Romeo

В 1910 году при создании компании A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) дизайнер Романо Каттанео предложил использовать «biscione» в качестве части логотипа, чтобы подчеркнуть связь с Миланом. Слева от змеи был размещен красный крест на белом фоне — символ города. Вокруг круга были добавлены слова «ALFA» и «MILANO», разделенные двумя узлами Савойской династии. После приобретения компании инженером Никола Ромео в 1915 году, название изменилось на «Alfa Romeo», и соответствующие изменения были внесены в логотип.

Современное восприятие символа

Сегодня «biscione» остается ключевым элементом логотипа Alfa Romeo, несмотря на его неоднозначность. Для одних это символ исторической победы и силы, для других — загадочный и даже пугающий образ. Тем не менее, именно эта уникальность делает эмблему Alfa Romeo предметом обсуждения и восхищения, подчеркивая богатое наследие и индивидуальность бренда.