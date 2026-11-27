Немецкий разработчик корпоративного программного обеспечения SAP готовит масштабную реструктуризацию, в рамках которой может сократить не менее 10 тыс. рабочих мест — около 9% своего штата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Хотя руководство связывает преобразования с ориентацией на ИИ, SAP также сталкивается с падением доверия инвесторов, кадровыми перестановками и угрозой со стороны нового поколения корпоративных ИИ-сервисов.

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Руководителям всех подразделений компании поручили определить, какие позиции можно сократить. Особое внимание уделяется отделам разработки программного обеспечения и продаж. Генеральный директор SAP Кристиан Кляйн намерен изменить подход к созданию и реализации продуктов, встроив ИИ-инструменты в основные корпоративные приложения. При этом предыдущие попытки компании вывести на рынок собственные ИИ-решения сопровождались трудностями.

Реструктуризация происходит на фоне изменений в высшем руководстве SAP. За 2026 год компания дважды пересматривала состав и полномочия исполнительного совета. В марте 2027 года его покинут двое из шести участников, включая руководителя продуктового направления Мухаммада Алама и директора по работе с клиентами Томаса Зауэрессига. Значительную часть обязанностей Алама уже взял на себя Кляйн.

Одновременно инвесторы обеспокоены перспективами традиционного бизнеса SAP. По данным Financial Times, за последние 12 месяцев акции компании подешевели примерно на 6%, причем в течение года котировки переживали резкие падения. Распространение автономных ИИ-агентов создает угрозу для производителей корпоративного ПО, поскольку часть операций, которые раньше требовали специализированных приложений и отдельных пользовательских лицензий, потенциально можно автоматизировать.

При этом говорить о полноценном финансовом кризисе SAP пока преждевременно. В третьем квартале 2026 года выручка компании выросла на 13%, до €10,3 млрд, а операционная прибыль — на 18%. Доходы от облачных сервисов увеличились на 26%. Таким образом, трудности SAP связаны прежде всего с необходимостью перестроить бизнес и сохранить позиции на рынке, а не с текущим падением продаж.

Для компании это будет уже вторая крупная реструктуризация за несколько лет. В 2024 году SAP запустила программу преобразований, которая затронула около 10 тыс. рабочих мест и обошлась примерно в €3 млрд. Тогда значительную часть сокращений провели через добровольные увольнения и переобучение персонала. Впоследствии компания наняла новых специалистов, и общая численность сотрудников практически не изменилась.

Сейчас в SAP работают более 110 тыс. человек по всему миру. В Германии, где сосредоточена значительная часть персонала, производственный совет добился гарантий занятости до 2028 года. Поэтому окончательный масштаб новой реструктуризации будет зависеть в том числе от переговоров с представителями профсоюза.

SAP пока официально не подтвердила планы сокращений. Однако финансовый директор компании Доминик Асам ранее заявил, что ожидает изменения тенденции роста численности персонала. Новая реструктуризация может стать попыткой одновременно сократить расходы, перераспределить инвестиции в пользу ИИ и защитить бизнес от усиливающейся конкуренции.

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