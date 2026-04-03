Американская аэрокосмическая компания SpaceX ведет переговоры с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) о привлечении $5 млрд, сообщает Reuters. Фонд намерен выступить в роли якорного инвестора в ходе предстоящего первичного размещения акций (IPO) корпорации Илона Маска на фондовом рынке.

Аэрокосмический гигант планирует собрать на бирже рекордные $75 млрд, что значительно превысит исторические максимумы размещений Saudi Aramco и Alibaba. Вливание нового капитала позволит саудовскому фонду сохранить свою текущую долю в SpaceX на уровне чуть менее одного процента и избежать размытия активов после выхода компании в публичное поле.

Сделка пока находится на стадии конфиденциального обсуждения, и окончательное решение не принято. Сейчас SpaceX активно оценивает спрос со стороны крупных игроков, чтобы обеспечить стабильность акций до начала официального роуд-шоу. Параллельно банки-андеррайтеры готовятся распределить значительную часть бумаг среди своих состоятельных частных клиентов.

Потенциальное соглашение укрепляет растущее партнерство Илона Маска с ближневосточным капиталом. В конце прошлого года структура фонда PIF под названием HUMAIN договорилась с проектом xAI о строительстве дата-центров в Саудовской Аравии. Позже саудовцы инвестировали $3 млрд в сделку по слиянию xAI и социальной сети X.

