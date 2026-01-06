Управление по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) во вторник объявило об открытии саудовского рынка капитала для всех категорий иностранных инвесторов. С 1 февраля 2026 года нерезиденты смогут инвестировать напрямую на основном рынке после утверждения советом директоров CMA нормативной базы, позволяющей иностранцам участвовать без посредников, сообщает Bloomberg.

Tech Daily, Unsplash

Рынок капитала во всех сегментах теперь станет доступен для глобальных инвесторов, что должно расширить и диверсифицировать базу участников, стимулировать приток инвестиций и повысить ликвидность саудовских ценных бумаг. В частности, отменена концепция квалифицированного иностранного инвестора (QFI), что открывает доступ к основному рынку всем категориям зарубежных инвесторов без необходимости соответствовать дополнительным требованиям.

Кроме того, CMA отменила нормативные ограничения на своп-соглашения, которые ранее позволяли нерезидентам получать экономическую выгоду только от котируемых ценных бумаг, и дала разрешение на прямые инвестиции в акции основного рынка.

По данным регулятора, к концу третьего квартала 2025 года объем международных инвестиций на рынке капитала Саудовской Аравии превысил 590 млрд риалов, из которых около 519 млрд риалов пришлось на основной рынок.