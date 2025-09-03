Российский Сбербанк работает в Индии уже 15 лет, и сейчас более тысячи индийских компаний заинтересованы во взаимодействии. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на полях ВЭФ-2025 во Владивостоке, пишет «РИА Новости».

Фото: пресс-служба «Сбера»

«Сбер» в своей оценке подчеркнул, что сотрудничество с Индией развивается давно, а Россия сегодня занимает четвертое место среди торговых партнеров этой страны с товарооборотом в $70 млрд. К 2030 году поставлена цель довести этот показатель до $100 млрд. Ведяхин отметил, что именно «Сбер» активно продвигает «индийскую повестку», запустив тренд в этом направлении еще в 2020 году.

Ведяхин указал, что в Индии насчитывается около 1,5 млн экспортеров, но сотрудничество с Россией ведут лишь 10 тыс. компаний. В частности, «Сбер», по его словам, получает обращения более чем от тысячи индийских предприятий, заинтересованных в активном взаимодействии. Потенциал этих контрактов он оценил в свыше 50 млрд руб.

Ведяхин также сообщил, что 60% платежей между Россией и Индией уже проходят в течение 10 минут, и до конца года все транзакции будут проходить за 10–15 минут.

По итогам встречи представители банка составили протокол, который будет передан всем участникам. Ведяхин выразил надежду, что выработанные решения помогут снизить барьеры и ускорить развитие российско-индийских отношений.

Россия и Индия развивают стратегическое партнерство в торговле, инвестициях и финансах, уделяя внимание расчетам в нацвалютах. В 2024–25 годах объем торговли достиг $68,7 млрд, и поставлена цель достичь $100 млрд к 2030 году, основа — поставки нефти, угля, удобрений и фармацевтики. Страны развивают проекты в энергетике, транспорте, машиностроении, ИТ и финансовых технологиях. Ведется работа по созданию механизмов прямых расчетов между банками и расширению взаимных инвестиций.