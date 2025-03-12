С 1 января 2025 года вступил в силу закон, который позволил страховым компаниям предложить россиянам новый инвестиционный инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). Начать продажу таких полисов уже в этом месяце намерен «Сбер». Он станет первым в России, кто запустит этот новый вид страхования жизни.

С начала этого года в России законодательно разрешили оформление долевого страхования жизни (ДСЖ), при котором клиент вкладывает часть взносов в инвестиционные фонды, а остальное идет на страховую защиту.

В случае наступления страхового случая, владелец продукта или его выгодоприобретатели получают предусмотренную выплату и инвестиционную часть с накопившимся доходом. Если событие не наступает, то по окончании договора человек может забрать накопленную сумму.

Долевое страхование жизни (ДСЖ) пришло на смену инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое прекращает свое существование в конце 2025 года. По мнению вице-президента Сбербанка, генерального директора «СберСтрахование жизни» Игоря Кобзаря, новый продукт позволит страховым компаниям расширить спектр инвестиционных продуктов.

Он пояснил, что таким образом организациям не придется ставить их на баланс и создавать под них дополнительные резервы. А клиенты смогут почувствовать отличие ДСЖ от ИСЖ как минимум в прозрачности комиссий.

Помимо прочего, ДСЖ позволяет владельцу полиса самостоятельно решать, какую часть направить на страховку, а какую на инвестиции через вложения в паи закрытых или открытых паевых инвестиционных фондов, которые на выбор предложит страховая компания.

Кобзарь сообщил, что «СберСтрахование жизни» запустит продажу полисов ДСЖ в офисах Сбербанка в конце марта. В начале января компания получила в Центробанке лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными счетами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

По его словам, первый фонд станет ПИФом денежного рынка, а после линейку планируется расширить. По его прогнозам, ЦБ будет снижать ключевую ставку во втором полугодии по мере замедления инфляции. Это позволит появиться фондам на длинные облигации и на акции.

Для открытия договоров ДСЖ страховые компании могут воспользоваться услугами сторонних управляющих компаний и их ПИФами для включения в полис в ДСЖ. Так планирует поступить и «СберСтрахование жизни», для формирования конкурентного предложения по инвестиционной части.

«Мы не хотим включать фонды только одной управляющей компании, чтобы у людей был выбор. Мы рассматриваем все опции, ожидая, что бенефициаром будет клиент, который получит низкую комиссию», — пояснил Кобзарь.

Эксперт отметил также, что при наступлении страхового случая, указанного в ДСЖ, например, потери работы или получении инвалидности, компания выплатит страховую сумму, но вложенные в фонды деньги (инвестиционная часть полиса) по решению клиента могут остаться в них и приносить доход в рамках работы ПИФов.