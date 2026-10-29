Бизнес, заинтересованный в капитале, сможет привлекать деньги инвесторов-пользователей «СберИнвестиций». Сейчас раунд в 150 млн рублей собирает разработчик ИИ-сервисов для здравоохранения «Платформа Третье Мнение», выпускник первой волны Sber500.

По информации «Платформы Третье Мнение», они создают решения для анализа различных видов медицинских изображений, системы интеллектуальной видеоаналитики, а также платформы обучения и тренировки врачей-диагностов, продукты стартапа анализируют информацию на рентген-снимках, КТ и других.

Фото: Пресс-служба Сбера

В Сбербанке планируют сделать подобную практику системной для выпускников акселератора Sber500. В перспективе она станет доступна и резидентам венчурной платформы SberUnity. Участвовать в сделках могут только инвесторы в статусе квалифицированных.

В пресс-службе «Сбера» отмечают, что инвестирование в ценные бумаги связано с риском. Окончательное решение должно приниматься после ознакомления с эмиссионной документацией и иной информацией, раскрываемой в установленном порядке.

Что на рынке

ИИ в России уже используют для анализа медицинских изображений, электронных медкарт, лабораторных показателей и видеопотока из больничных палат и реанимации. Число зарегистрированных медицинских изделий с ИИ выросло с 11 в 2021 до 61 в 2026 году.

Спрос на внедрение стимулируется за счет госзаказа: субъекты закупают решения для медучреждений. Согласно Стратегии цифровой трансформации здравоохранения, число медизделий и программ с ИИ в региональных информационных системах должно вырасти с пяти в 2026 году до двенадцати к 2030 году.

С прошлого года из средств ОМС оплачиваются ИИ-анализ исследований в области маммографии, рентгенографии, флюорографии и КТ грудной клетки, а с 2026 года этот механизм распространяется на ЭКГ и колоноскопию. Наряду с пилотными проектами и грантами отрасль получила источник регулярной оплаты применения ИИ в клинической практике.

По подсчетам «Ведомостей», совокупные доходы 16 ведущих российских разработчиков медицинского ИИ, включая выручку, гранты, субсидии и другие поступления, за 2025 год выросли на 58%, и достигли 1,58 млрд руб.

По данным ежегодного аналитического отчета «Венчурная Евразия» от компании Dsight, средний чек сделок в ИТ-секторе вырос (до $1,7 млн), но число раундов сократилось, поскольку инвесторы требуют более быстрой окупаемости и чаще выбирают зрелые проекты.

Поэтому технологическим стартапам стали нужны дополнительные источники капитала, и прямое привлечение денег частных инвесторов через брокерские приложения — один из возможных вариантов.